Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0017/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk iftarını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şehit aileleri ve gazilerle yapacak. İftar programında, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, konuklarıyla süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.

AK Parti Ramazan ayı boyunca 81 ilde sahada olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısındaki, “Ramazan’da yapacağımız etkinliklerle çok güçlü bir şekilde sahayı domine edeceğiz” sözleri sonrasında AK Parti kurmayları, Ramazan planlarını yaptı.

SOFRALARDA BULUŞULACAK

AK Parti’de bakanlar, milletvekilleri, MYK ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve teşkilat “Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir” sloganıyla bölgelerinde vatandaşla iftar sofralarında bir araya gelecek. “Gönül Sofraları” programları kapsamında da şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle buluşacak.

TALEPLERİ DİNLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarını şehit yakını ve gazilerle yapacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, konuklarıyla süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.


Etiyopya’da anlaşma zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle Addis Ababa’da temaslarda bulunacak. Erdoğan’ın Etiyopya temaslarında ticaret, savunma ve altyapı alanlarında müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgeler imzalanacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ramazan
#iftar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı