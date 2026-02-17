İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

AK Parti Ramazan ayı boyunca 81 ilde sahada olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısındaki, “Ramazan’da yapacağımız etkinliklerle çok güçlü bir şekilde sahayı domine edeceğiz” sözleri sonrasında AK Parti kurmayları, Ramazan planlarını yaptı.

SOFRALARDA BULUŞULACAK

AK Parti’de bakanlar, milletvekilleri, MYK ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve teşkilat “Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir” sloganıyla bölgelerinde vatandaşla iftar sofralarında bir araya gelecek. “Gönül Sofraları” programları kapsamında da şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle buluşacak.

TALEPLERİ DİNLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarını şehit yakını ve gazilerle yapacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, konuklarıyla süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.





Etiyopya’da anlaşma zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle Addis Ababa’da temaslarda bulunacak. Erdoğan’ın Etiyopya temaslarında ticaret, savunma ve altyapı alanlarında müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgeler imzalanacak.



