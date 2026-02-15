Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya yolcusu

04:0015/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek. Ziyaretlerde ülkeler arası ikili iş birliklerinin geliştirilmesi adımlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç'le görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.


Erdoğan BAE ve Etiyopya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'ya gidecek. BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat’ta ise Etiyopya’da müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgeler imzalanacak.


