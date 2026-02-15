Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'ya gidecek. BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat’ta ise Etiyopya’da müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgeler imzalanacak.