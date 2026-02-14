Yeni Şafak
İletişim Başkanı Duran duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor

16:2714/02/2026, Cumartesi
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16-17 Şubat'ta BAE ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Temaslarda bölgesel gelişmeler ve yeni anlaşmalar masada olacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temaslarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya’yı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Abu Dabi'de kritik zirve

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Şubat tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya geleceğini ifade etti. Söz konusu görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirileceği kaydedildi.

Afrika Boynuzu'nda yeni iş birlikleri

Duran, BAE ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü Addis Ababa’da temaslarda bulunacağını belirtti.

Masada yeni anlaşmalar var

Ziyaretlerin önemine dikkat çeken Duran, bu temaslar vesilesiyle müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imza törenlerinin de gerçekleştirileceğini vurguladı.





