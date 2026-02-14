İletişim Başkanı Duran duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Şubat tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya geleceğini ifade etti. Söz konusu görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirileceği kaydedildi.