Öğrencilerin dost kapısı olacak

Kütüphaneleri 'okulların kalbi, ruhu ve can damarı' olarak nitelendiren Erdoğan, "Nitelikli kitaplarla dolu kütüphanelere sahip okullarda öğrenim bir takvime bağlı olmaktan çıkar, nefes alıp vermek gibi sürekli hale gelir. Ömür boyu devam edecek bir okuma ve öğrenme kültürüne dönüşür. Kütüphaneyle sıkı bir ilişki kuran her öğrenci, bu donanımı kazanır" dedi. "Bu örnek projenin temelinde de böyle bir felsefe var” diyen Erdoğan, “Okul kütüphanelerini, öğrenciler için sık sık çalacakları bir dost kapısı yapmayı hedefliyor. Her birinde bulunan en az 4 bin kitaplık koleksiyon, öğrencilerin eğitim hayatlarına büyük katkılar yapacak kalibrededir" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Ecdadımız, her şehre bir kütüphane kazandırmıştır. Şimdi medeniyet yolumuzda yeni bir kavşaktayız. O nedenle biz de 'Türkiye Yüzyılı' dedik. İlimle, irfanla yükselen bir yüzyılı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize kazandırdığı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de bu anlayıştan doğan bir eser oldu. Dijital çağda, kütüphanelerin varlıklarını sürdüremeyeceği düşünülürken, bugün Millet Kütüphanemiz öğrencilerle, araştırmacılarla, her yaştan insanla dolup taşıyor. Bu anlamda Millet Kütüphanesi, ülkemizde kütüphanecilik alanında yeni bir dönemin miladı oldu. Nitekim, açıldığı 2020 yılından itibaren Millet Kütüphanesi'ni 9 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bunun en açık delilidir. TOGEMDER'in okullarımıza kazandırdığı 22 okul kütüphanesi de bu yeni ve modern kütüphanecilik anlayışıyla kuruldu."