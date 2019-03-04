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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'e sahip çıkmayan Müslüman ülkelere tepki

Çavuşoğlu: ABD ve İsrail'den korkan Müslüman ülkeler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Müslüman ülkelerin ABD ve İsrail'den korktukları için Filistinlilere baskı yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacak?" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Ekonomik saldırılarda bile istikrarımızı bozmadan yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisini aldığımızı gördük.

FİLİSTİN MESELESİ

Kudüs gibi kutsal davalarımıza biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük.

SURİYE MESELESİ

Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz.

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