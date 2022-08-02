Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dünya

Guterres: İnsanlık için nükleer facia bir yanlış anlamanın ötesinde

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “İnsanlık için nükleer facia, bir yanlış anlaşılma ya da hesaplamanın ötesinde” dedi.