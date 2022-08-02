Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak irade ve vizyonla güçlendirdiğimiz stratejik ilişkilerimizi, bölgesel konuları konuştuk” dedi.
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak irade ve vizyonla güçlendirdiğimiz stratejik ilişkilerimizi, bölgesel konuları konuştuk” dedi.
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