Gündem Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
POLİTİKA

Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Çavuşoğlu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak irade ve vizyonla güçlendirdiğimiz stratejik ilişkilerimizi, bölgesel konuları konuştuk” dedi.

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