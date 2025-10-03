Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatına başlandı

Taban alanı 8 bin 700 metrekare, toplam yapı inşaat alanı ise 45 bin 518 metrekare olarak projelendirilen hastane, 200 yatak kapasiteli olacak. Hastanede 51’i yoğun bakım olmak üzere 200 yatak, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı ve 8 diyaliz ünitesi bulunacak. Yapının depreme karşı sismik izolatörlerle güçlendirileceği öğrenildi.