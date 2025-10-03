Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatına başlandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapımı planlanan 200 yataklı Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatına, ilk gro betonun dökülmesiyle başlandı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şantiye alanında incelemelerde bulunarak, inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında, hastane temeli için bin 453 metrekare gro beton serimi gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Çiftçi, "Hayal kurduk, inandık ve başladık. Sabırla beklediğimiz hayalimiz artık gerçeğe dönüşüyor. İlk betonu atıyoruz, Çayırova Devlet Hastanesi inşaatı başladı. Bugünleri bizlere gösteren Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda ihalesi yeniden yapılan hastanenin inşaat çalışmalarının, sürecin tamamlanmasının ardından başladığı bildirildi.
Taban alanı 8 bin 700 metrekare, toplam yapı inşaat alanı ise 45 bin 518 metrekare olarak projelendirilen hastane, 200 yatak kapasiteli olacak. Hastanede 51’i yoğun bakım olmak üzere 200 yatak, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı ve 8 diyaliz ünitesi bulunacak. Yapının depreme karşı sismik izolatörlerle güçlendirileceği öğrenildi.