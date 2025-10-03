Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatına başlandı

Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatına başlandı

15:543/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Geçtiğimiz aylarda ihalesi yeniden yapılan hastanenin inşaat çalışmalarının, sürecin tamamlanmasının ardından başladığı bildirildi.
Geçtiğimiz aylarda ihalesi yeniden yapılan hastanenin inşaat çalışmalarının, sürecin tamamlanmasının ardından başladığı bildirildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapımı planlanan 200 yataklı Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatına, ilk gro betonun dökülmesiyle başlandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şantiye alanında incelemelerde bulunarak, inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında, hastane temeli için bin 453 metrekare gro beton serimi gerçekleştirildi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Çiftçi, "Hayal kurduk, inandık ve başladık. Sabırla beklediğimiz hayalimiz artık gerçeğe dönüşüyor. İlk betonu atıyoruz, Çayırova Devlet Hastanesi inşaatı başladı. Bugünleri bizlere gösteren Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yeniden yapılan hastanenin inşaat çalışmalarının, sürecin tamamlanmasının ardından başladığı bildirildi.


Taban alanı 8 bin 700 metrekare, toplam yapı inşaat alanı ise 45 bin 518 metrekare olarak projelendirilen hastane, 200 yatak kapasiteli olacak. Hastanede 51’i yoğun bakım olmak üzere 200 yatak, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı ve 8 diyaliz ünitesi bulunacak. Yapının depreme karşı sismik izolatörlerle güçlendirileceği öğrenildi.




#çayırova
#devlet hastanesi
#hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’nın hangi mahallesinde sular kesik olacak? ASKİ duyurdu 24 saat sular akmayacak