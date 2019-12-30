Bu yakıtın zararı değil faydası var: Sıcaklık derecesi oldukça yüksek, zehirli gaz vermiyor

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde son yıllarda yaygınlaşan zeytin üretimi beraberinde doğal yakıtı da getirdi.

İlçe halkının da yöneldiği zeytincilik her geçen gün gelişiyor

Zeytinin çekirdeğinden yararlanan ilçe halkı ilk önce katı yakıt haline dönüştürüyor, ardından kül bırakmayan yakıtı ısınmak için kullanıyor. Bir ton atığın sadece yaklaşık 3-4 kilo kül bıraktığı belirtiliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesinin araştırmasına göre dumanı doğaya faydalı.

Zeytin çekirdeklerini katı yakıt yapıyorlar

Bu sayede yakıta da ücret ödenmiyor. İlçe halkının da yöneldiği zeytincilik her geçen gün gelişiyor. Yapılan araştırmalara göre de zeytin çekirdeğinden oluşan yakıt doğaya faydalı. Zararlı bir gaz üretmiyor. Isın derecesinin yüksek olması da farklı bir yakıtın kullanılmasına gerek bırakmıyor.

İşletmesini zeytin çekirdeğinden yapılan yakıt ile ısıtan işletme sahibi Rıdvan Can, zeytini ilk önce işlediklerini, yağını çıkardıktan sonra çekirdeklerini de katı yakıt yaparak kullandıklarını söyledi.

Isın derecesinin yüksek olması da farklı bir yakıtın kullanılmasına gerek bırakmıyor.

'Zehirli bir gaz vermiyor'

Zeytin posasını yağını ayırdıktan sonra doğal havuzlara attıklarını belirten Can, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Onun üstüne soğuk sıkım yaptığımız için kalan o kısmı sabun için ayırıyoruz. Daha önce anne babalarımızın hayvanların atıklarından güneşte kurutarak ‘kemre’ dediğimiz katı yakıta çeviriyoruz. Elimizde kalan bu posayı sonra güneşte kurutup, katı yakıt haline getiriyorum. Kömürlü sobalarda kullanılabilir. Yüzde 78 kaloriye sahip. Sıcaklık derecesi oldukça yüksek. Ayrıca kül yok. Bursa Uludağ Üniversitesinin araştırmasına göre dumanı doğaya faydalı. Zehirli bir gaz vermiyor.”