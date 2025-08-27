Çelik Kubbe için tarihi gün

Savunma sanayimizin en parlak sayfalarından birini yazıyoruz. Aselsan'ın 50. yılında gelecek 50 yılın projelerine yön verilecek bir gündeyiz. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Malazgirt'teydik. 30 Ağustos'ta ise büyük zaferi kutlayacağız. Bugün savunma sanayimize güç katacak 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. İlki Çelik Kubbe, ikincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılması, üçüncüsü ise Oğulbey Teknoloji Üssü'nün açılışıdır. Tüm bu adımların Aselsan'a, savunma sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesi şükranla yad ediyorum. Aselsan çalışanı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku veren 47 araçlık sistemimizi kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

Son yıllarda etrafımızda yaşanan çatışmalar hava sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi hava savunma ve taaruz sistemleridir. Çok kısa sürede tüm engellemelere rağmen önemli yok kat ettik. Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır. 3 HİSAR orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. KORKUT hava sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak.