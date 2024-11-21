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Cem Garipoğlu soruşturmasında DNA testi sonrası karar çıktı

Cem Garipoğlu soruşturmasında DNA testi sonrası karar çıktı

10:4221/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cem Garipoğlu - Münevver Karabulut
Cem Garipoğlu - Münevver Karabulut

İstanbul'da Münevver Karabulut'u hunharca öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak DNA testi yapılmasına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Başakşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar ve Karabulut ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı.


Uzun yıllardır
Cem Garipoğlu'
nun aslında intihar etmediği, yurt dışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği iddia ediliyordu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat verdi.


DNA profilleri anne ve babayla uyuyor


Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.



Ailenin tüm itirazları reddedildi


Münevver Karabulut
’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı son kararı verdi.

Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.


#Cem Garipoğlu
#Münevver Karabulut
#mezar

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