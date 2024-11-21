Cem Garipoğlu soruşturmasında DNA testi sonrası karar çıktı

İstanbul Başakşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar ve Karabulut ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat verdi.
Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.
Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.