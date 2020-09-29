Delil karartan Suudilere dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede 2’si Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli 6 şüpheli yer aldı. İddianamede 2 Konsolosluk görevlisi hakkında “Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi, diğer 4 şüpheli için de “delilleri yok etme, gizleme, değiştirme “ suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

DELİLLERİ YOK EDEN EKİP

Tüm şüphelilerin firari olduğu öğrenilirken cinayet işleyenler sarasında yer aldığı tespit edilen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Sultan Yahya A.’nın konsolos yardımcısı, Yasir K. Halit M.’nin de ateşe olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Arabistan vatandaşı olan ve delilleri yok ettiği ifade edilen diğer şüphelilerin isimlerinin Ahmet Abdülaziz M, KHalit Yahya M., Mohammed İbrahim A., Obaid Ghazi A., olduğu öğrenildi.

OYNAT 00:48 Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı TRT World, Suudi gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi konsolosluğuna girişini gösteren görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kaşıkçı'nın nişanlısı ile ayrılması ve üzeri aranarak konsolosluğa girmesi gözüküyor...





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4 ŞÜPHELİ CİNAYETTEN SONRA GELDİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de öldürülmesine ilişkin hazırlanan ikinci İddianamede, delilleri yok etmek için Arabistan’dan gelen 4 şüpheliden 2’sinin 8 Ekim 2018’de diğer 2’sinin de 9 Ekim 2018’de Türkiye’ye giriş yaptığı ifade edildi. Delilleri yok etmek için Suudi Arabistan’dan gelen şüphelilerin Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesinin bitmesinden hemen sonra Türkiye’den çıkış yaptığı öğrenildi. İddianamede olay yeri incelemesinin 15-16 Ekim 2018 tarihinde bittiği şüphelilerin de iki grup halinde 17-18 Ekim’de Türkiye’den çıkış yaptığı ifade edildi.

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Toplam 26 sanık oldu

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırlanan ilk iddianamede 20 kişi hakkında dava açılmıştı. Savcılık, “olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delillerin yok edilmesi” suçundan başlatılan soruşturmanın dosyasını ayırmıştı. İkinci iddianameyle birlikte bu şüphelilerle ilgili dava açılmış oldu.