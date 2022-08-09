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ANKARA

Cemevinde muharrem iftarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi vatandaşlar için önemli bir gün olan Aşure Günü’de başkentteki bir cemevini ziyaret ederek, muharrem ayı iftarına katıldı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
​Cemevinde muharrem iftarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek muharrem ayı iftarına katıldı.

Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret eden Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız ile Alevi kanat önderi Arif Ali Özzeybek de eşlik etti.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ

  • Erdoğan, ziyarete ilişkin yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin sene-i devriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz’in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.<br><br>
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Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.<br><br>
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Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı.
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