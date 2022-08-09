​Cemevinde muharrem iftarı

Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret eden Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız ile Alevi kanat önderi Arif Ali Özzeybek de eşlik etti.
BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ
- Erdoğan, ziyarete ilişkin yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin sene-i devriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz’in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum.