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İSTANBUL

'Cenova Arması'na demir korkuluklu önlem: Görenler şaşkına döndü

'Cenova Arması'na demir korkuluklu önlem: Görenler şaşkına döndü

Galata Surlarında tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelen 'Cenova Arması'nın çalınmaması için alınan önlem görenleri şaşırttı. Tarihi armanın demir parmaklıklarla koruma altına alındığını belirten Samet Köksal,"Biz bu bölgede çalışıyoruz. Bu armayla ilgili birkaç vaka yaşandı. Korumak için kafesle koruma altına aldılar" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Cenova Arması demir parmaklıklarla koruma altına alındı.
Cenova Arması demir parmaklıklarla koruma altına alındı.

Beyoğlu'nda Cenevizlilerden kalma tarihi Galata Surlarında ayakta kalan tek kapı olan 'Yanıkkapı'nın üzerinde yer alan 'Cenova Arması' tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline geldi. Hırsızlar aracılığıyla birkaç kez yerinden çalınmaya çalışılan tarihi armanın korunması için ilginç bir önlem alındı.

  • Tarihi arma, hırsızlardan korunmak için demir parmaklıklarla koruma altına alındı. Cenova Arması için 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından sökülerek İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altına alınması için karar alındığı ancak bu kararın uygulanmadığı öğrenildi.

DHA
Galata Surlarında ayakta kalan tek kapı olan 'Yanıkkapı'nın üzerinde yer alan 'Cenova Arması' tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline geldi.

Cenevizliler tarafından inşa edilen Galata Surlarından geriye kalan kısımların ise yıkılma tehlikesi geçirdiği görüldü.

Tarihi armanın demir parmaklıklarla koruma altına alındığını belirten Samet Köksal,"Biz bu bölgede çalışıyoruz. Bu armayla ilgili birkaç vaka yaşandı. Korumak için kafesle koruma altına aldılar. Daha önce yaşanan olaylara esnaflar engel oldular. Burası çok tekin bir yer değil. Çalmak için yine teşebbüs edileceğini düşündüler. O yüzden kafesle korumaya aldılar" şeklinde konuştu.

DHA
Tarihi arma, hırsızlardan korunmak için demir parmaklıklarla koruma altına alındı.

Demir parmaklıklarla alınan önlem yeterli değil

Alınan önlemin yeterli olmayacağını belirten Halil Bal,"15 yıldır burada esnafım. Bu armayı birkaç kez çalmaya yeltendiler. Ancak başarılı olamadılar. Son olarak ekipler geldi. Demir korkuluklarla armayı kapladılar. Yeterli olacağını düşünmüyorum. Zaman zaman gelip armayı sökmek için keşif yapanları görüyoruz. Önlemler yeterli değil. Burası tarihi bir bölge ancak harap hale gelmiş" ifadelerini kullandı.

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