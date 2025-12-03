Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Çeşitli suçlardan aranan üç firari hükümlü yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan üç firari hükümlü yakalandı

00:413/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şahıslar, dolandırıcılık ve yasadışı ekim gibi suçlardan aranıyordu. Adliyeye sevk edilen hükümlüler, haklarında bulunan 3 yıl 4 aylık cezaları nedeniyle mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan A.K.K. (20), "2313 SKM yasadışı ekim" suçundan aranan İ.Y. (25) ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan E.G. (65) jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlüler, haklarında bulunan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



#Kırıkkale
#Firari
#Hükümlü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı 3 Aralık 2025: İstanbul’da su seviyesi kritik eşiğin altında