Çeşme'de dövüldüğü iddia edilen Ukraynalı model ifade verdi: Bu olay Türkiye'yi olduğu gibi göstermiyor

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. Kyryliuk ve Güneş dün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Kyryliuk'un beyanlarının alınması yaklaşık 4 saat sürerken, Güneş'in ifadesinin alınması da yaklaşık 2 saat sürdü.

Kyryliuk ve Güneş suçlamaları kabul etmezken, Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerinin kendilerini darp ettiğini öne sürerek teşhis edebildikleri kişilerden şikayetçi oldu.

GÜNDEM Dünyaca ünlü model tanınmaz halde: Daria Kyryliuk Çeşme'de feci şekilde darp edildi

"Bir daha modellik yapamayacağım zannettim"

İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek “Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi. Kyryliuk olayı erkek arkadaşının anlatmasını isteyince Baran Güneş, “Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi" ifadelerini kullandı. Kyryliuk ise sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim çünkü daha önce hiçbir zaman bana el kaldırmamıştı. Kulüpte bana güvenlik çok fazla vurdu. Benim burnum, ağzım ve yanağım kan içindeydi. Bir daha modellik yapamayacağım zannettim. O yüzden 45 dakika kadar panik atak geçirdim" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı

Kyryliuk yaşadıkları her şeyi savcıya anlattığını ifade ederek, “Adalet Bakanlığı'nda çalışan, bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada çalışan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu iş umarım en kısa zamanda çözülecek ve bana zarar verenler cezasını alacaklar" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 13 İzmir'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı. Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanan Çeşme ilçesinde, faaliyet gösteren bazı kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis ve jandarma ekipleri tutanak tuttu. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Kapatılan mekanlar arasında Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının darp edildiği Momo Beach isimli işletme de yer aldı. Öte yandan Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı. Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafını son dakika olarak sosyal medya hesabından paylaşarak Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı.Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız şeklinde not düştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz ifadesini kullandı. Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğinin iddia edildiği Momo Beach isimli işletmenin de aralarında yer aldığı 6 işletme koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullanmıştı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Momo Beach olayı manipüle ediyor"

Daria Kyryliuk, “İstanbul'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı. Momo Beach durmadan olayı manipüle etmeye çalışıyor, senaryoları değiştiriyor. Tüm söyledikleri yalan" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı

"Bu olay Türkiye'yi olduğu gibi göstermiyor"

Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ise “İnanmak çok zor ama Momo Beach durmadan hikayesini değiştiriyor. Her haberlere baktığımızda başka bir oyun oynamaya çalışıyorlar ama fark ettiler ki birer birer her dedikleri çöküyor. Bence Türk milleti kendi görecek doğruyu. Benim kız arkadaşım Türkiye'de yaşayacak ve Türkiye'yi çok seviyor. Çeşme'de olan çok alakasız bir olay ve Türkiye'yi hiç olduğu gibi göstermiyor. Biz turizmin hala kalkınması için gereken her şeyi yapacağız. Bu Türkiye'ye mahsus bir olay da değil, başka yerlerde de olmuştur ama bu kadar ortaya çıkmamıştır. Kesinlikle Türkiye'yi doğru göstermedi bu olay. İnşallah hanımefendinin dediği gibi Momo Beach olayı olduğu gibi gösterir. Der ki sorumluluğumuz neyse alıyoruz, cezayı çeken çeksin. Bizi ilgilendirmez desin" diye konuştu.

GÜNDEM Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz