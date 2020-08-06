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Gündem Çeşmede dövüldüğü iddia edilen Ukraynalı model ifade verdi Bu olay Türkiyeyi olduğu gibi göstermiyor
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Çeşme'de dövüldüğü iddia edilen Ukraynalı model ifade verdi: Bu olay Türkiye'yi olduğu gibi göstermiyor

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı. Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. İfadesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü model, "Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü. Çeşme'de olan çok alakasız bir olay ve Türkiye'yi hiç olduğu gibi göstermiyor. Biz turizmin hala kalkınması için gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Darp edildiği iddia edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi.
Darp edildiği iddia edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. Kyryliuk ve Güneş dün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Kyryliuk'un beyanlarının alınması yaklaşık 4 saat sürerken, Güneş'in ifadesinin alınması da yaklaşık 2 saat sürdü.


  • Kyryliuk ve Güneş suçlamaları kabul etmezken, Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerinin kendilerini darp ettiğini öne sürerek teşhis edebildikleri kişilerden şikayetçi oldu.

Dünyaca ünlü model tanınmaz halde: Daria Kyryliuk Çeşme'de feci şekilde darp edildi
GÜNDEM
Dünyaca ünlü model tanınmaz halde: Daria Kyryliuk Çeşme'de feci şekilde darp edildi


"Bir daha modellik yapamayacağım zannettim"

İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek “Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi. Kyryliuk olayı erkek arkadaşının anlatmasını isteyince Baran Güneş, “Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi" ifadelerini kullandı. Kyryliuk ise sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim çünkü daha önce hiçbir zaman bana el kaldırmamıştı. Kulüpte bana güvenlik çok fazla vurdu. Benim burnum, ağzım ve yanağım kan içindeydi. Bir daha modellik yapamayacağım zannettim. O yüzden 45 dakika kadar panik atak geçirdim" ifadesini kullandı.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı
GÜNDEM
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı

  • Kyryliuk yaşadıkları her şeyi savcıya anlattığını ifade ederek, “Adalet Bakanlığı'nda çalışan, bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada çalışan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu iş umarım en kısa zamanda çözülecek ve bana zarar verenler cezasını alacaklar" şeklinde konuştu.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı
FOTOĞRAF 13
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı.
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Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanan Çeşme ilçesinde, faaliyet gösteren bazı kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis ve jandarma ekipleri tutanak tuttu.
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Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.
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Kapatılan mekanlar arasında Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının darp edildiği Momo Beach isimli işletme de yer aldı.
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Öte yandan Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.
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Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.
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Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi.
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Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafını son dakika olarak sosyal medya hesabından paylaşarak Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı.Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız şeklinde not düştü.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz ifadesini kullandı.
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Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğinin iddia edildiği Momo Beach isimli işletmenin de aralarında yer aldığı 6 işletme koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.


"Momo Beach olayı manipüle ediyor"

Daria Kyryliuk, “İstanbul'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı. Momo Beach durmadan olayı manipüle etmeye çalışıyor, senaryoları değiştiriyor. Tüm söyledikleri yalan" dedi.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı
GÜNDEM
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı

"Bu olay Türkiye'yi olduğu gibi göstermiyor"

Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ise “İnanmak çok zor ama Momo Beach durmadan hikayesini değiştiriyor. Her haberlere baktığımızda başka bir oyun oynamaya çalışıyorlar ama fark ettiler ki birer birer her dedikleri çöküyor. Bence Türk milleti kendi görecek doğruyu. Benim kız arkadaşım Türkiye'de yaşayacak ve Türkiye'yi çok seviyor. Çeşme'de olan çok alakasız bir olay ve Türkiye'yi hiç olduğu gibi göstermiyor. Biz turizmin hala kalkınması için gereken her şeyi yapacağız. Bu Türkiye'ye mahsus bir olay da değil, başka yerlerde de olmuştur ama bu kadar ortaya çıkmamıştır. Kesinlikle Türkiye'yi doğru göstermedi bu olay. İnşallah hanımefendinin dediği gibi Momo Beach olayı olduğu gibi gösterir. Der ki sorumluluğumuz neyse alıyoruz, cezayı çeken çeksin. Bizi ilgilendirmez desin" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz
GÜNDEM
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz
  • Kyryliuk ve Güneş'in avukatı Hüseyim Sami Oyman ise “Biz inanıyoruz ki soruşturma sonrasında gerçek ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin ifade ettiği gibi insanların sorumluluklarını kabul etmeleri hukuk adına, adalet adına ideal olandır" dedi. Ukraynalı model Daira Kyryliuk ve Baran Güneş el ele poz vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler
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HDP döneminde işten çıkarılan Gülistan Can evinde ölü bulundu: Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımı ve Bakan Soylu'yu savunduğum için beni dövdüler

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarılan Gülistan Can, yaptığı eylem ve sözleri nedeniyle gündeme gelmişti. Gülistan Can, arkadaşlarının uzun süre kendisine ulaşamamasının ardından dün akşam evinde ölü bulundu. Gülistan Can, işten atıldıktan sonra HDP il binası önünde yaptığı açıklamada şiddet gördüğünü belirterek, “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler" diyerek yaşadığı olayları anlatmıştı.
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