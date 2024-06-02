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Çetelerin hakimiyet kavgası

İstanbul Küçükçekmece’deki bir otele düzenlenen el bombalı saldırının arkasından, Daltonlar çetesinin başka bir çete ile uyuşturucu ve alan kavgası çıktı.

Şahin Şen
04:00 - 2/06/2024 Sunday
Güncelleme: 02:41 - 2/06/2024 Sunday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yaklaşık 4 ay önce Barış Boyun Suç Örgütü'nden ayrılan Daltonlar çetesinin firari elebaşı Beratcan Gökdemir'in çete üyeleri, bir süredir uyuşturucu ve alan kavgası yaşadığı başka bir grupla çatışma içindeydi. Karşı çetenin elemanlarıyla bağlantılı olan otele gözdağı vermek için önceki akşam Daltonlar üyesi 17 yaşındaki M.A.K. çalıntı motosikletle el bombası attı. Bomba patlamazken, otelde bulunan karşı gruptan bir kişi, ateş açarak M.A.K.’yı yaraladı. Kısa süre yaralı halde motosiklet kullanarak kaçan M.A.K. motosiklet kullanamayacak hale gelince yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

EL BOMBASININ KONUMU GÖNDERİLDİ

Uyuşturucu ve kasten yaralamadan 2 suç kaydı bulunan M.A.K.’nin cep telefonunda yapılan incelemede, olaydan önce motosiklet üzerindeyken el bombasıyla fotoğraf çektiği belirlendi. M.A.K.’nin çektiği fotoğrafı, kendisine saldırı talimatı veren Daltonlar çetesi üyesine gönderdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda M.A.K.’nin cep telefonuna saldırı günü bir konum gönderildiği, bu konumdan Şirinevler’deki boş bir arazide bulunan el bombasını aldığı ortaya çıkarıldı. M.A.K. ile kendisine yardım yataklık eden 3 şüpheli daha gözaltına alındı. M.A.K.’yi yaralayan kurşunu sıkan şüpheli ile silahı veren kişi gözaltına alındı. 6 şüphelinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.




#Küçükçekmece
#Daltonlar çetesi
#suç örgütü
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