Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'daki çok sayıdaki ilde hissedilen deprem depremin ardından 5.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, depremin ardından tüm kurumların seferber edildiğini bildirdi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını duyurdu. AFAD, telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini açıkladı.