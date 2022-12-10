Ceza vermek istemiş

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçakla yaralayan Serhat K., bunu Yılmaz’ı cezalandırmak için yaptığını savundu. Yılmaz’ı 7 Aralık’ta partisinin genel merkezinde bıçaklayan Serhat K. Bolu’da yakalanmıştı. Ankara Emniyeti’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili kimseden talimat almadığını söyleyen Serhat K. “2-3 hafta önce Öztürk Yılmaz’ın sosyal medyada yayınladığı videolardan rahatsızlık duydum ve kendimce bir ceza verme kararı aldım” dedi.

ALACAĞI CEZAYI BİLE ARAŞTIRDI

Serhat K.’nın olaydan 2 gün önce Ankara’ya geldiği, burada akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi. Olaydan bir gün önce 80 TL’ye bıçak satın aldığını anlatan Serhat K.’nın telefonunda yapılan incelemelerde, internet üzerinden Yılmaz’ı araştırdığı tespit edildi. İnternette “nitelikli adam öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarını da araştırdığı belirlenen Serhat K., bu yönde bir aramayı neden yaptığına ilişkin soruya ise “Alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmaları yaptım” cevabını verdi.

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