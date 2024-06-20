Cezaevlerinde e-doktor dönemi

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 115 bin 924 hükümlü tutuklunun muayene edildiği cezaevlerinde e-muayene sistemine geçilecek. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün, TBMM'ye sunduğu rapora göre, e-doktor muayene uygulaması ise ülke genelinde 9 cezaevinde hayata geçirildi. Eskişehir'de canlı testleri tamamlanan uygulamanın, İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu yılın sonuna kadar 164 cezaevinde görüntülü muayene uygulamasına geçilmesi hedeflendi. 10 Haziran itibarıyla toplam 1633 görüntülü muayene işlemi gerçekleştirildi.

BAĞIMLIYA ÖZEL CEZAEVİ

Rapora göre, bağımlılara özgü ceza infaz kurumları açılacak. Buralarda yoğun rehabilitasyon ve tedavi uygulanacak. Cezaevine kabul aşamasında psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından uygulanan araştırma ve değerlendirme formundan elde edilen verilere göre suçlu profiline uygun şekilde bağımlılık ile mücadele, grup çalışması, ödül uygulaması, kurslar gibi çeşitli faaliyetler düzenleyecek.

HASTALIK NEDENİYLE 3 BİN TAHLİYE

Raporda, ülke genelinde, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlü sayısı ise 520 bin 558 olarak açıklandı. Denetimli serbestlikten yararlanan çocuk sayısı ise 9 bin 151. Meclis'e sunulan veriler incelendiğinde, 2013 yılından itibaren hastalık nedeniyle tahliye edilen hükümlü sayısı ise 2 bin 949 oldu. 11 yılda terör suçundan hüküm giyen 138 kişi hastalık nedeniyle tahliye edilirken, adli suçlardan hüküm alıp hasta olduğu gerekçesiyle tahliye edilen kişi sayısının 2 bin 811 olduğu görüldü.











