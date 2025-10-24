Cezaevlerindeki temel sorun aşırı kalabalık

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerindeki kalabalıklığın çok önemli bir problem haline geldiğini ifade etti.
22 Ekim itibariyle cezaevlerinde 424 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirten Yıldırım, “Kalabalıklaşma beraberinde, hangi altyapıya sahip olursanız olun, hangi mekanizmaları kurarsanız kurun, belli alanlarda sorun yığılmasına neden oluyor. Bunlar özellikle sağlık, eğitim ve asayiştir” dedi. Yıldırım, “Sayıyı hiçbir zaman olması gerekenin üstüne çıkarmamaya çalışıyoruz. Erzincan'da çocuk ceza infaz kurumu yapılıyor. Elazığ, Kırıkkale, Sakarya ve İzmir'de de etüt proje kapsamında çalışmalarımız var. Elazığ Çocuk Eğitimevi 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçecek. İzmir Buca'da Şirinyer Askeri Ceza İnfaz Kurumu’nun bulunduğu taşınmaz üzerine 207 kişilik bir çocuk eğitimevi planlıyoruz” bilgisini verdi.
İYİ HAL KARARLARINDA DURUM
TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yıldırım, infaz hakimliklerinin iyi halden aldıkları takdir kararlarında tamamen olumsuzu onaması şeklinde bir durumun olmadığını söyledi. Yıldırım, 2025 yılının ilk 10 ayında iyi hal değerlendirmelerinin yüzde 87'sinin adli ve terör vakaları da dahil olmak üzere olumlu, yüzde 13'ünün olumsuz çıktığını ifade ederken, adli suçtan hüküm giyen mahkumlarda olumsuzluk oranının yüzde 11 olduğunu bildirdi.