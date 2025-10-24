Cezaevlerindeki temel sorun aşırı kalabalık

22 Ekim itibariyle cezaevlerinde 424 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirten Yıldırım, “Kalabalıklaşma beraberinde, hangi altyapıya sahip olursanız olun, hangi mekanizmaları kurarsanız kurun, belli alanlarda sorun yığılmasına neden oluyor. Bunlar özellikle sağlık, eğitim ve asayiştir” dedi. Yıldırım, “Sayıyı hiçbir zaman olması gerekenin üstüne çıkarmamaya çalışıyoruz. Erzincan'da çocuk ceza infaz kurumu yapılıyor. Elazığ, Kırıkkale, Sakarya ve İzmir'de de etüt proje kapsamında çalışmalarımız var. Elazığ Çocuk Eğitimevi 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçecek. İzmir Buca'da Şirinyer Askeri Ceza İnfaz Kurumu’nun bulunduğu taşınmaz üzerine 207 kişilik bir çocuk eğitimevi planlıyoruz” bilgisini verdi.