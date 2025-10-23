UCM baskınları soruştursun

Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail’in 2007’den bu yana Gazze’ye uyguladığı hukuksuz abluka ve 7 Ekim 2023 sonrası soykırım niteliğine varan saldırılara karşı, uluslararası hukuka uygun barışçıl ve sivil insani yardım girişimi olarak çıktığı yolda, 8 Ekim günü uluslararası hukuka aykırı alıkoyulmuştu. Yeryüzü Avukatları Derneği (Wolas) tarafından hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında İsrail'in hak ihlalleri raporlaştı. Raporda, İsrail’in, Özgürlük Filosu’na yönelik müdahalesinde uluslararası hukuk normları, özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, BM Şartı, BM İşkenceye Karşı Sözleşme ve Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi gibi temel metinlerin ciddi biçimde ihlal edildiği vurgulandı. Raporda, işgalci İsrail askeri unsurlarının uluslararası sularda filo gemilerine helikopter ve hücum botlarıyla hukuk dışı müdahalesi, sinyal kesicilerle iletişimin engellenmesi, zorla gemilere çıkılması, filo üyelerine yönelik fiziksel şiddet, zorla çıplak arama ve aşağılayıcı pozisyonlarda tutma gibi işkence ve kötü muamelelerin sistematik biçimde uygulandığı tespit edildi. Ayrıca, yolcuların temel insani ihtiyaçlarının engellenmesi, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması ve psikolojik baskının yoğun olarak kullanılması raporda ayrıntılı yer aldı.