Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşası Akkuyu'da tüm hızıyla sürüyor. İlk reaktör 2023'den itibaren elektrik üretmeye başlayacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında ise toplamda ise 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktör ortaya çıkacak.

GÜNDEM Bakan Varank: Akkuyu 2023’te elektrik üretmeye başlayacak

Türkiye'nin sadece elektrik üretimini değil, birçok sektörünü de canlandıracak projeye CHP'den tepki geldi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, projenin durdurulmasını ve Nükleer Enerji'den vazgeçilmesini istedi.

Halk TV canlı yayınına katılan Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Denize, doğaya, balıklara, denizin altındaki canlılara ciddi zararlar verecek. Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Daha farklı enerjiler kullanalım. Nükleer enerji felakettir. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım, geleceğimiz kararmasın."

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OYNAT 00:34 CHP Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı: Felakettir karşı çıkalım 2023'de elektrik üretimine başlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışmalarının durdurulması için CHP'den çağrı yapıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım' dedi. BiP'te paylaş

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