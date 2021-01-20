CHP Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı: Felakettir karşı çıkalım

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşası Akkuyu'da tüm hızıyla sürüyor. İlk reaktör 2023'den itibaren elektrik üretmeye başlayacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında ise toplamda ise 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktör ortaya çıkacak.
Türkiye'nin sadece elektrik üretimini değil, birçok sektörünü de canlandıracak projeye CHP'den tepki geldi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, projenin durdurulmasını ve Nükleer Enerji'den vazgeçilmesini istedi.
Halk TV canlı yayınına katılan Başarır, şu ifadeleri kullandı:
"Denize, doğaya, balıklara, denizin altındaki canlılara ciddi zararlar verecek. Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Daha farklı enerjiler kullanalım. Nükleer enerji felakettir. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım, geleceğimiz kararmasın."