CHP Gebze ilçe kongresinde kavga çıktı: Küfür ve hakaretler havada uçuştu

CHP ilçe kongresinde kavga çıktı, küfürler havada uçuştu.
Seçim yenilgisi sonrasında 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kongreler düzenleyen CHP'de, yeni bir kriz patlak verdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı.
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"'Pislik' dedi kavga çıktı"
Killik, kongreye ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın 'pislik' dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer "Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif' diye yüklenirken küfürlerle birbirine hakaret ettikleri görüldü.