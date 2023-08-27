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CHP Gebze ilçe kongresinde kavga çıktı: Küfür ve hakaretler havada uçuştu

CHP, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kongre düzenledi. İlçe başkan adaylarından Zeynel Rıza Yıldırım'ın yeterli imzaya ulaşamadığı için CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile tartıştığı öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tarafların birbirlerine küfür ve hakaretler savurdukları görüldü.

20:09 . 27/08/2023 Pazar
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CHP ilçe kongresinde kavga çıktı, küfürler havada uçuştu.

CHP ilçe kongresinde kavga çıktı, küfürler havada uçuştu.

Seçim yenilgisi sonrasında 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kongreler düzenleyen CHP'de, yeni bir kriz patlak verdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı.



Parti yönetimini hedef aldı: Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre; Yıldırım, Killik'i,
"Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın.
" diyerek hedef aldı.

"'Pislik' dedi kavga çıktı"

Killik, kongreye ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın 'pislik' dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer "Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif' diye yüklenirken küfürlerle birbirine hakaret ettikleri görüldü.

#CHP
#Kocaeli
#Gebze
#Kongre
#Gençosman Killik
18 dakika önce
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