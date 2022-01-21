​CHP geldi belediyelerdeki projeler durdu

CHP’nin kazandığı belediyelerde bir önceki dönemde yapımına başlanan projeler rafa kaldırıldı. İBB’nin AK Parti yönetiminde olduğu 2016 yılında ilk kazmanın vurulduğu Sancaktepe-Sarıgazi metro hattı projesi, İBB’nin CHP’ye geçmesinin ardından durduruldu.

İBB’ye ait kamyonların metro hattı için açılan şaftı hafriyat dökerek kapattığı görüntüler gündeme yansıdı. CHP’li İBB’nin yapımını durdurduğu bir başka proje ise trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Dolmabahçe-Levazım Tüneli oldu. 2018’de yapımına başlanan ve günde 40 bin aracın geçmesi planlanan proje hiçbir gerekçe gösterilmeden durdurulurdu.

FOTOĞRAF 7 Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor. Hergün bir belediye heykel açılışıyla kendiyle yarışır hale geldi. Bugün de CHP'li belediyeler bu yarışta bir güne 2 heykel sığdırırken günün ilk heykel haberi ise CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden... Aydın Kuşadasın'da CHP'li belediye ilçede Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Sokak’ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş yolları yapılarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilen sokağa son olarak Sabahattin Ali’nin heykeli yerleştirildi. Heykeltıraşlar Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan heykelin açılışı için bir tören düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tozoğlu, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası Güzelçamlı Mahalle Komisyonu Sözcüsü Ali Özer ve usta kalem Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı. Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun'un ölümünden sonra CHP'den, yazar için heykel kararı gelmişti. Uzun uğraşlar sonucu çalışmalarını tamamlayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun adındaki parka, yazarın heykelini koyarak açılış gerçekleştirdi. CHP'li belediyeler heykel yarışına girdi: Bir günde iki heykel açılışı yaptılar En büyük icraatleri heykel dikmek olan CHP'li belediyeler adeta yarışa girdi. İzmir ve Aydın'da peş peşe yapılan açılışlarla, vatandaşlara iki heykel kazandırıldı. Kuşadasın'da Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Sokak'ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun adındaki parka, yazarın heykelini koyarak açılış gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

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İSRAF BU DİYEREK İPTAL ETTİ

CHP yönetimiyle birlikte İstanbul’da iptal edilen projeler bunlarla da sınırlı kalmadı.CHP’li İBB, atık suyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek Avrupa’nın en büyük kapasiteli Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi’ni israf bu diyerek iptal etti. Tüm bunların yanında CHP’li İBB İstanbul’da tamamı AK Partili olan ilçelerde içerisinde; otopark, kültür merkezi, meydanlar, yer altı otoparkları, pazar alanları olan toplam 114 projeyi de durdurdu.

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ANKARA’DA PROJE YARIM KALDI

CHP’nin devraldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi de proje iptal etme konusunda İstanbul’dan geri kalmadı. Kahramankazan ile Esenboğa arasındaki 70 kilometrelik mesafeyi 24 kilometreye düşürerek bölgeyi rahatlatacak olan yol projesi, CHP’li Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından durdu. Bölge halkının ısrarla yapılmasını istediği proje bir başka bahara kaldı.

Diğer CHP’li belediyelerde olduğu gibi Antalya’da da projeler CHP engeline takıldı. AK Parti’li Menderes Türel döneminde Antalya’da yapılması planlanan Konyaaltı ile Lara’yı birbirine bağlayacak olan metro projesi ve Konyaaltı Sahil Projesi CHP’li Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından iptal edildi. Konyaaltı Metro projesi Antalyalılara konforlu ulaşım imkanı verecekken Konyaaltı Sahil Projesi ise Antalya’nın turizmine önemli katkı sağlayacaktı.

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Adana da CHP’den nasibini aldı