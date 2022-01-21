​CHP geldi belediyelerdeki projeler durdu

CHP’nin kazandığı belediyelerde bir önceki dönemde yapımına başlanan projeler rafa kaldırıldı. İBB’nin AK Parti yönetiminde olduğu 2016 yılında ilk kazmanın vurulduğu Sancaktepe-Sarıgazi metro hattı projesi, İBB’nin CHP’ye geçmesinin ardından durduruldu.
İBB’ye ait kamyonların metro hattı için açılan şaftı hafriyat dökerek kapattığı görüntüler gündeme yansıdı. CHP’li İBB’nin yapımını durdurduğu bir başka proje ise trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Dolmabahçe-Levazım Tüneli oldu. 2018’de yapımına başlanan ve günde 40 bin aracın geçmesi planlanan proje hiçbir gerekçe gösterilmeden durdurulurdu.
İSRAF BU DİYEREK İPTAL ETTİ
CHP yönetimiyle birlikte İstanbul’da iptal edilen projeler bunlarla da sınırlı kalmadı.CHP’li İBB, atık suyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek Avrupa’nın en büyük kapasiteli Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi’ni israf bu diyerek iptal etti. Tüm bunların yanında CHP’li İBB İstanbul’da tamamı AK Partili olan ilçelerde içerisinde; otopark, kültür merkezi, meydanlar, yer altı otoparkları, pazar alanları olan toplam 114 projeyi de durdurdu.
ANKARA’DA PROJE YARIM KALDI
CHP’nin devraldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi de proje iptal etme konusunda İstanbul’dan geri kalmadı. Kahramankazan ile Esenboğa arasındaki 70 kilometrelik mesafeyi 24 kilometreye düşürerek bölgeyi rahatlatacak olan yol projesi, CHP’li Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından durdu. Bölge halkının ısrarla yapılmasını istediği proje bir başka bahara kaldı.
Diğer CHP’li belediyelerde olduğu gibi Antalya’da da projeler CHP engeline takıldı. AK Parti’li Menderes Türel döneminde Antalya’da yapılması planlanan Konyaaltı ile Lara’yı birbirine bağlayacak olan metro projesi ve Konyaaltı Sahil Projesi CHP’li Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından iptal edildi. Konyaaltı Metro projesi Antalyalılara konforlu ulaşım imkanı verecekken Konyaaltı Sahil Projesi ise Antalya’nın turizmine önemli katkı sağlayacaktı.
Adana da CHP’den nasibini aldı
- Adana’da kent içi trafiği rahatlatmak için önceki dönem yapılmaya başlayan köprü projeleri CHP ile birlikte kaderine terk edildi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayacak olan Yavuzlar Köprüsü’nün yüzde 70’i tamamlanmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin birlikte bir adım bile ilerlemedi. Bugüne kadar 60 milyon lira harcanan ve her iki yakada da ayakları tamamlanan köprü atıl durumda bekliyor. CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı iptal edilen bir başka köprü projesi olan Devlet Bahçeli Köprüsü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Karayolları tarafından yapımı üstlenildi.