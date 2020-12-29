CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'tecavüz' açıklaması: Gündemi değiştirmek için yapıyorlar

CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı taciz ve tecavüz olayları zinciri Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, Muğla ve Konya'da devam etti. CHP'den şu ana kadar yaşanan olaylara tatmin edici bir açıklama gelmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin MYK toplantısı sonrası yaşanan bu olaylara değindi.

Habertürk'ün haberine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda son günlerdeki "taciz" iddiaları üzerinden hükümetin CHP'ye yönelttiği eleştirileri masaya yatırdı.

"DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Söz konusu eleştirilerin maksatlı ve gündemi değiştirme amaçlı olduğu belirtildiği toplantıda, bu tür hamleler ile ekonomi ve dış politika başta olmak üzere önemli ve yakıcı meseleler üzerindeki dikkatin başka yönlere çekilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapıldı.

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OYNAT 00:32 CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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