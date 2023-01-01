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CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Akşener'e mesaj: Biz gidene 'gitme' demeyiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Başarır, "Bir parti tek başına yürüyecekse yürüyecektir. Biz gidene 'gitme' demeyiz, 'ille de gel bizimle ittifak yap' da demeyiz." ifadelerini kullandı.

16:55 . 19/09/2023 الثلاثاء
AA
Meral Akşener - Ali Mahir Başarır

Meral Akşener - Ali Mahir Başarır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in
"O seçim kazanılabilsin diye zehir içtim"
ve
"İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz"
sözlerini değerlendirdi.
Başarır,
"Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak bir şey yok. Bir parti tek başına yürüyecekse yürüyecektir. Biz gidene 'gitme' demeyiz, 'ille de gel bizimle ittifak yap' da demeyiz."
diye konuştu.

"31 Mart'tan sonra çok farklı bir sonuç çıkabilir"

Başarır, siyasi partilerin kararlarında özgür olduğunu dile getirerek,
"Ama 31 Mart'tan sonra çok farklı bir sonuç çıkabilir, çok başarısız olabilirler. Çok başarılı da olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanları ve halka verirler."
değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultaylarındaki blok liste tartışmalarına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Başarır, AK Parti ve İYİ Partinin kongrelerinde de liste tartışmaları yaşandığını belirtti.

Blok ve çarşaf listenin delegenin vereceği bir karar olduğunu vurgulayan Başarır,
"Ben çarşaf listeyi isterim. Çarşaf listenin daha geniş bir alanda uzlaşıyla sonuç vereceğini düşünürüm. Ama sonuçta iki yöntem de önemli bir yöntem."
dedi.


#Ali Mahir Başarır
#CHP
#Meral Akşener
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