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POLİTİKA

CHP İŞ Bankası'nı ele geçirmek istedi

İş Bankası’nın kurucuları arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın akrabası Av. Yılmaz Sıtkı Şahinalp, bankanın kuruluş sürecini anlattı. CHP’nin 1960 yılından sonra İş Bankası yönetimini tamamen ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Şahinalp, İş Bankası’ndaki Atatürk’ün hisselerinin millete ait olduğunu belirtti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yılmaz Sıtkı Şahinalp
Yılmaz Sıtkı Şahinalp

İş Bankası’nın kurucuları arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın akrabası Avukat Yılmaz Sıtkı Şahinalp, bankanın kuruluş sürecini Yeni Şafak’a anlattı. Şahinalp, “O dönemde Milli Mücadele sebebiyle Hindistanlı Müslümanların gönderdikleri altın ve gümüşler vardı. Milli Mücadele’nin başındaki Atatürk’e gönderilmişti. Bu paranın bir kısmıyla Rusya’dan silah almışlar” dedi. “Artan bölümü de ellerinde kalmış. Kalan parayı değerlendirelim, istemişler” diyen Şahinalp, cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün o tarihte İmar ve İskan Bakanı olan Celal Bayar’ı çağırdığını söyledi. Şahinalp şöyle devam etti: “Atatürk, Bayar’a diyor ki ‘Siz piyasaya en yakın insansınız. Bankacılığınız var, tecrübeniz bizden fazla. Halkla da münasebetiniz çok. Bayar diyor ki ‘Efendim ülkenin vaziyetine göre milli bir bankaya ihtiyacımız var. Banka kuralım’ deyince Atatürk, ‘Ben bunu bir düşünüp kayınpederle istişare edeyim bir hafta sonra görüşelim’ diyor. Bir hafta sonra görüştüklerinde de ‘Haklısın, banka kuralım. Bizim ticaret işinden vatana millete daha hayırlı bir iş’ diyor.”

ONLAR SENİN İŞ YAPMANA MANİ OLUR

Atatürk’ün Bayar’a banka kurarken bakanlıktan ayrılma ve işin başına geçme şartı koyduğunu söyleyen Şahinalp, süreci şöyle anlattı: “Bunun üzerine Bayar da diyor ki ‘Efendim müsaade ederseniz bir hafta da ben düşüneyim’. Bir hafta sonra ‘Tabii liderin sözünden çıkmamayı esas aldığım için kabul ettim’ diyor. Kabul ettiği anda Atatürk’e bu işi kiminle yürüteceğine dair yönetim kurulu üyeleri listesini sunmuş. Listeyi Atatürk’ün önüne koyunca Atatürk, alıyor kül tablasının içine koyup, ‘Celal Bey onlar senin iş yapmana mani olurlar. Ben bir liste hazırladım. Sen ne dersen bunlar kabul eder, imzayı basarlar. Bunlar basmaz, ukalalık yapar bilmeden bilir gözükürler’ diyor. Banka böyle kuruluyor.” İş Bankası’nda kurucu hisse ve sonradan hisse olarak iki türlü hisse olduğunu belirten Şahinalp, kurucu hisselerin değerinin biraz daha fazla olduğunu kaydetti.

MİLLETİN PARASI

Atatürk’ün vasiyetinde çok değişik rivayetler olduğunu vurgulayan Şahinalp, “Çocuklarına para bağışlaması var. Bir de Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu var. Ama bunlara verilirken, CHP’ye de ‘Bunu sen kontrol et’ deniyor. Yani intifa hakkı kurumlarda, mülkiyet CHP’de. Atatürk’ün vasiyeti bu parayı sen değil o kullanacak, sen kontrol et, bu işin akışını sağla manasında CHP’ye veriliyor. Bu para millete verilen bir para, Atatürk’ün şahsına değil. Bunun geliş şekli Türk milletine mücadele için verilen bir para. Menşei itibari ile milletin parası. Milletin parası Atatürk kanalı ile kullanılıyor. Mülkiyet sahibi Atatürk ama intifa milletin. Şimdi yeni yapılmak istenen şey bunun mülkiyet gözükeni ortadan kaldırmak, çünkü kullanan millet. Milletin olsun tekrar. Bir yere bağlı değil. Devletin bütçesine girecek bir nema” ifadelerini kullandı.

MAHKEMELER ENGEL OLDU

  • İş Bankası’na o tarihlerde milletçe kabul edilen bazı isimlerin yönetim kuruluna atandığını belirten Şahinalp, “O dönemlerde isimler partili değildi. Şimdi listeyi CHP veriyor. CHP’li eski bakan, eski belediye başkanı yönetim kuruluna giriyor. O tarihte daha çok partili değil, meşhur olan şahıslara o görevler tevdi edildi ki kimse itiraz edemedi. 60’a kadar böyle cereyan etti. 60’tan sonra bunlar İş Bankası’nın yönetimini tamamen ele geçirmeye çalıştılar. Bir sürü davalar oldu bilmem ne. Tamamen intifa hakını da ele geçirmek istediler. Buna da mahkemeler kanalıyla mani olundu” diye konuştu.

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