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POLİTİKA

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri

Her fırsatta yalan ve hakaret politikası izleyerek skandallara imza atan CHP yine haddini aştı. Daha önce Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti. Halk TV’de konuşan Başarır, Erdoğan’ı “çete lideri” diyerek hedef aldı. “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri
Ali Mahir Başarır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Halk TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Beş şirketle ilgili değerlendirme yaparken Erdoğan'ı hedef alan Başarır, "Bir çete varsa bir de reisi oluyor" ifadelerini kullandı.

SUNUCU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Bu sözlerin ardından HALK TV sunucusu Gökmen Karadağ zor anlar yaşadı. "Pimi çekilmiş bombayı buraya koydunuz. Bu Ali Mahir Başarır'ın iddiasıdır. Bu sözler bir takım belgelerle desteklenmedikçe dikkatli bir üslup kullanılması yönünde hassasiyetlerimizi belirtelim" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri
OYNAT 00:28
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri
Geçmişte Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Başarır, Erdoğan'ı “çete lideri” diyerek hedef aldı. “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine programın sunucusu Gökmen Karadağ, “Pimi çekilmiş bombayı koydunuz” diyerek Başarır'ın sözlerini toparlamaya çalıştı.


  • Bu esnada araya giren Mahir Başarır, " Konunun muhatapları bile bu kadar savunma durumunda değil" diyerek Karadağ'ın düzeltmesine tepki gösterdi.

'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR'

Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” demişti. CHP'li vekilin sözleri büyük tepki toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.

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