CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Halk TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Beş şirketle ilgili değerlendirme yaparken Erdoğan'ı hedef alan Başarır, "Bir çete varsa bir de reisi oluyor" ifadelerini kullandı.

SUNUCU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Bu sözlerin ardından HALK TV sunucusu Gökmen Karadağ zor anlar yaşadı. "Pimi çekilmiş bombayı buraya koydunuz. Bu Ali Mahir Başarır'ın iddiasıdır. Bu sözler bir takım belgelerle desteklenmedikçe dikkatli bir üslup kullanılması yönünde hassasiyetlerimizi belirtelim" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:28 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri Geçmişte Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.



CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Başarır, Erdoğan'ı “çete lideri” diyerek hedef aldı. “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı.



Bunun üzerine programın sunucusu Gökmen Karadağ, “Pimi çekilmiş bombayı koydunuz” diyerek Başarır'ın sözlerini toparlamaya çalıştı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bu esnada araya giren Mahir Başarır, " Konunun muhatapları bile bu kadar savunma durumunda değil" diyerek Karadağ'ın düzeltmesine tepki gösterdi.

'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR'

Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” demişti. CHP'li vekilin sözleri büyük tepki toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.

REKLAM

GÜNDEM CHP Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı: Felakettir karşı çıkalım