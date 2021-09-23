Gündem CHP önce yurdun atık suyunu halletsin
ANKARA

CHP önce yurdun atık suyunu halletsin

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP’nin öğrenci yurtlarını istismarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun “Biz sorunu 1 yılda hallederiz” sözünün algı çalışması olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Muhalefet partisinin yönettiği bir büyükşehir belediyesi, yaptığımız 4 bin kapasiteli yurdun foseptiği, atık suyunu dahi 2 yıldır bağlayamadı. Bırakın yurt yapmayı, su sistemini çözmekten acizler” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP önce yurdun atık suyunu halletsin
Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtları üzerinden oluşturulmak istenen algı girişimlerine cevap verdi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda basın toplantısı düzenleyen Kasapoğlu, “Dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. Alt yapımımız ve bu çerçevede ortaya çıkan hizmet Türkiye için bir iftihar tablosudur” dedi.

İşte o yurt
GÜNDEM
İşte o yurt

MİLLETİ KANDIRMAYIN

  • 768 yurttan 720 bin öğrencinin faydalandığını anlatan Kasapoğlu, “Salgın sürecine rağmen 216 bin 452 yeni kapasite oluşturduk” dedi. 2017-2018’de başvuru yapan öğrencilerin yüzde 90’ının, 2018-2019’da yüzde 89’unun, 2019-2020’de yüzde 88’inin yurtlara yerleştiğini belirten Kasapoğlu, 2020-2021’de ise salgın nedeniyle öğrenci almadıklarını hatırlattı. Yeni eğitim öğretim yılı için yerleştirmelerin başladığına işaret eden Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Belli bir amaçla, kötü algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olmasının bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak.

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YALANDA BOĞULACAKLAR

Muhalefeti yurt konusunu istismar ederek kara bir tablo sergilemekle suçlayan Kasapoğlu, “Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine bu konuda da başvurmaktadırlar. Kısa süre önce yaşadığımız yangın ve seldeki anlayışları, o süreçte ortaya koydukları iftira, karalama kampanyaları, ülkemizi düşürmeye çalıştıkları acziyet tabloları, yine bu süreçte de muhalefet tarafından ortaya konulmaktadır. Biz inanıyoruz ki bu iftiralar ve yalanlarda boğulacaklardır. Mavi Vatan’ı inkar eden anlayışla, PKK’ya iltisaklı partilerle yaptıkları iş birlikleriyle, gençlerimizin geleceğini garanti altına alma noktasında açıkçası acziyetlerini görüyoruz.” dedi.

2 YILDIR HALLEDEMEDİLER

  • Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Kılıçdaroğlu, 8 milyon öğrenci üzerinden yapmış olduğu algı çalışmasında, ‘Biz bunu bir yılda hallederiz’ diyor. Muhalefet partisinin yönettiği bir büyükşehir belediyesinin, yapmış olduğumuz 4 bin kapasiteli yurdun foseptiğini, atık suyunu dahi 2 yıldır bağlayamadığını özellikle ifade etmek isterim. Bırakın yurt yapmayı, bırakın kapasite artırmayı, bırakın bu standartları aziz gençlerimize sunmayı, onlar açıkçası bir yurdun su sistemini, atık su sorununu dahi çözmekten acizler. Her alanda karşı oldukları gibi, bu alanda da yine karşı duruş, yine kör muhalefet anlayışını ortaya koydular. Biz onların marifetiyle bazı basın organlarında da pompalanan bu negatif algı çalışmasının neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz.”
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