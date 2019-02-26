CHP sahte muhalefet

Aksakal, sözde hak, hukuk, adalet arayışında olan siyasi yapıların faşizan saldırıları altında seçimlere katıldıklarını söyledi. Aksakal, “DSP’nin 24 Haziran seçimlerine neden sokulmadığına kafa yorması ve mücadele etmesi gerekirken 31 Mart seçimlerine neden sokulduğunu sorgulayan bir sahte muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız” dedi.

Aksakal, partisinin CHP’nin oylarını böldüğüne yönelik iddialara ilişkin de, “Ekmeleddin’i (İhsanoğlu) cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip ‘biz yenildik ama başardık’ diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra ‘AK Parti’ye seçimi kazandıran ben.’ Hadi oradan. Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyüş yaptın ‘hak, hukuk, adalet’ diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter” diye konuştu.

OYNAT 01:24 DSP'li Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yenildik ama başardık' diyen yüzsüz DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine çok sert sözlerle karşılık verdi. Aksakal 'Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan' dedi. BiP'te paylaş

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