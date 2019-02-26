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POLİTİKA

CHP sahte muhalefet

Ankara’da partisinin belediye başkan adaylarını tanıtan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’yi eleştirdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
DSP lideri Önder Aksakal, Ankara’da partisinin adaylarını tanıttı.
DSP lideri Önder Aksakal, Ankara’da partisinin adaylarını tanıttı.

Aksakal, sözde hak, hukuk, adalet arayışında olan siyasi yapıların faşizan saldırıları altında seçimlere katıldıklarını söyledi. Aksakal, “DSP’nin 24 Haziran seçimlerine neden sokulmadığına kafa yorması ve mücadele etmesi gerekirken 31 Mart seçimlerine neden sokulduğunu sorgulayan bir sahte muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız” dedi.

Aksakal, partisinin CHP’nin oylarını böldüğüne yönelik iddialara ilişkin de, “Ekmeleddin’i (İhsanoğlu) cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip ‘biz yenildik ama başardık’ diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra ‘AK Parti’ye seçimi kazandıran ben.’ Hadi oradan. Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyüş yaptın ‘hak, hukuk, adalet’ diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter” diye konuştu.

DSP'li Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yenildik ama başardık' diyen yüzsüz
OYNAT 01:24
DSP'li Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yenildik ama başardık' diyen yüzsüz
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine çok sert sözlerle karşılık verdi. Aksakal 'Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan' dedi.

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