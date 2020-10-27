CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü başkan yardımcısından skandal paylaşım

Hatay’da dün akşam meydana gelen terör saldırısında, PKK'lı iki terörist, güvenlik güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmişti.
Operasyon sürerken paylaştı
Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği anlarda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Saldırıya ilişkin bir tweet atan Elvanoğlu, "Hatay İskenderun’da meydana gelen patlamanın gündem değiştirme amacıyla yapıldığı açık. Suçlu tek" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar tepki gösterdi
CHP’li gençlik örgütü başkan yardımcısının paylaşımı büyük tepki topladı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, bir süre sonra hesabını korumaya aldı.