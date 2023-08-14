CHP vekilliği değil parasını da kaptırdı: Bahar Feyzan'dan 'TİP seçim döneminde CHP'den 30 milyon lira aldı' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile (solda) seçimler öncesinde görüşmüştü.
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden ezici üstünlükle galip ayrılırken muhalefet kanadı ise birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı dağıldı.
"CHP vekilliği değil parasını da kaptırdı"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Bahar Feyzan, seçimlere HDP ile ittifak kurarak giren Türkiye İşçi Partisi'ne CHP tarafından 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.
"Sermaye CHP Bank'tan gelmiş"
Feyzan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
TİP’de başlamış hem sosyal medyadan çalışmaya hem de mitingler yapmaya artık elinden ne geldiyse… TİP’in seçim sonrası sessizliği bir yana, seçimin öncesindeki söylemlerini, nedense CHP gibi davranmasını, muhalefet olarak sessizliğe bürünmesi dikkatimi çekmişken haberin içinden haber çıktı sevgili okuyucular.
‘Sen işçi kalabilirsin bro sıkıntı yok ama bana sermaye lazım’ gibi düşünün durumu!"
TİP'ten iddialara yalanlama
Feyzan'ın iddiaları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan TİP, "Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır." ifadelerine yer verdi.