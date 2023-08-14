CHP vekilliği değil parasını da kaptırdı: Bahar Feyzan'dan 'TİP seçim döneminde CHP'den 30 milyon lira aldı' iddiası

"Bu sürecin içinde olan önemli bir siyasetçiden bilgi aldım. Güvendiğim, Ankara’dan İstanbul’a gelen siyasetçi kaynağımla öğle yemeği yerken CHP içindeki süreçleri konuşuyorduk. Delegeler, kim hangi delegelere nasıl hakim derken konu TİP’e geldi. Ben biraz da esprili yaparak,

“Seçimin hemen öncesinde TİP’e piyango vurdu galiba BabalaTv çekimlerine lüks minibüslerle geldiler, program arasında yemekleri İstanbul’un en lüks et restoranından geldi” diye anlatıyordum.

Biraz ısrarla deşince kendisi anlattı.