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CHP vekilliği değil parasını da kaptırdı: Bahar Feyzan'dan 'TİP seçim döneminde CHP'den 30 milyon lira aldı' iddiası

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Bahar Feyzan, seçimlere HDP ile ittifak kurarak giren Türkiye İşçi Partisi'ne CHP tarafından 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. "CHP sadece vekilliği değil parasını da kaptırdı" diyen Feyzan, "TİP’in seçim sonrası sessizliği bir yana, seçimin öncesindeki söylemlerini, nedense CHP gibi davranmasını, muhalefet olarak sessizliğe bürünmesi dikkatimi çekmişken haberin içinden haber çıktı. TİP'e sermaye CHP Bank'tan gelmiş." dedi.

00:49 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile (solda) seçimler öncesinde görüşmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile (solda) seçimler öncesinde görüşmüştü.

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden ezici üstünlükle galip ayrılırken muhalefet kanadı ise birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı dağıldı.

"CHP vekilliği değil parasını da kaptırdı"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Bahar Feyzan, seçimlere HDP ile ittifak kurarak giren Türkiye İşçi Partisi'ne CHP tarafından 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

"CHP sadece vekilliği değil parasını da kaptırdı"
diyen Feyzan,
"TİP’in seçim sonrası sessizliği bir yana, seçimin öncesindeki söylemlerini, nedense CHP gibi davranmasını, muhalefet olarak sessizliğe bürünmesi dikkatimi çekmişken haberin içinden haber çıktı."
dedi.

"Sermaye CHP Bank'tan gelmiş"

Feyzan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin içinde olan önemli bir siyasetçiden bilgi aldım. Güvendiğim, Ankara’dan İstanbul’a gelen siyasetçi kaynağımla öğle yemeği yerken CHP içindeki süreçleri konuşuyorduk. Delegeler, kim hangi delegelere nasıl hakim derken konu TİP’e geldi. Ben biraz da esprili yaparak,
“Seçimin hemen öncesinde TİP’e piyango vurdu galiba BabalaTv çekimlerine lüks minibüslerle geldiler, program arasında yemekleri İstanbul’un en lüks et restoranından geldi” diye anlatıyordum.
Biraz ısrarla deşince kendisi anlattı.
HDP ya da yeni adıyla YSP’yi marjinalize etmenin tek yolu gibi görülmüş TİP’i parlatmak!
Hani hatırlar mısınız Selahattin Demirtaş’ın olduğu seçimleri? Ona oy veren ‘Beyaz Türkleri’ sanat camiasını özellikle eğitimli kesimin ayağını YSP’den kesmenin en kestirme yolu olarak bulunmuş bu formül. Tabi bunun için
Türkiye genelinde artık etkili oldukları neresi varsa kampanya yapmak lazım, kampanya için de para lazım. Hedefledikleri kitleye ulaşmak lazım derken SERMAYE benim deyimimle CHP BANK’tan gelmiş.

TİP’de başlamış hem sosyal medyadan çalışmaya hem de mitingler yapmaya artık elinden ne geldiyse… TİP’in seçim sonrası sessizliği bir yana, seçimin öncesindeki söylemlerini, nedense CHP gibi davranmasını, muhalefet olarak sessizliğe bürünmesi dikkatimi çekmişken haberin içinden haber çıktı sevgili okuyucular.

Hatırlarsanız Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; “varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek” demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 MİLYON TL sermaye ile çıktı.

‘Sen işçi kalabilirsin bro sıkıntı yok ama bana sermaye lazım’ gibi düşünün durumu!"

TİP'ten iddialara yalanlama

Feyzan'ın iddiaları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan TİP, "Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır." ifadelerine yer verdi.



#Türkiye İşçi Partisi
#TİP
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Erkan Baş
1 saat önce
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