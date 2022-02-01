CHP yeni düşman buldu: Kılıçdaroğlu sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı

İş adamlarını ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de sosyal medyaya el attı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile “Sarayın trolleri” diyerek bazı sosyal medya kullanıcılarını hedef gösterdi.

Arşiv

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Konuşmasında “Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştırıldığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde. 10 civarında taşıyıcı troll var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların” iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, ardından da bazı hesapları hedef gösterdi.

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‘Son Laik Bükücü’ adlı hesabın ‘Nevzat Kanlı’ isimli şahıs tarafından kullanıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Sabri Kontek, Jaba Recep 8, The Marginale gibi hesapların da isimlerini zikretti. Kılıçdaroğlu, “Sevgili troller size bir tavsiye: Hepinizi biliyoruz. Verdikleri üç-beş kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonucu çok ağır olur” diye seslendi.

Nevzat Kanlı’nın bu fotoğrafı, nismiyle birlikte sosyal medya nhesaplarında paylaşıldı.

CHP’LİLERDEN LİNÇ KAMPANYASI

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından CHP’liler de harekete geçti. ‘İşte Son Laik Bükücü’ adlı hesabı kullanan Nevzat Kanlı, ‘İşte The Marginale hesabını kullanan Emrah Atilla’ gibi paylaşımlarla isim, resim ve sosyal medya adreslerini yayınlayarak linç kampanyası başlattı. İsmi ve resmi yayınlanan Nevzat Kanlı ise iddiaları yalanladı.

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Emrah Atila

NE TROLÜ TEKSTİL İŞÇİSİYİM

Yeni Şafak’a konuşan 53 yaşındaki Kanlı kendisini hedef gösterenlerle yargı önünde hesaplaşacağını belirterek şunları söyledi: “Ben doğru dürüst Twitter kullanmayı bile bilmem. Telefonu sadece aramalar için kullanan bir insanım. 2 bin 500 liraya kiralık bir evde oturuyorum, o kira bile çok geliyor. Ne trolü, ne maaşı? Tekstilde çalışıyorum, sizinle de şu anda makinenin başında konuşuyorum. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem ismimi ve resmimi kullanarak paylaşım yaptıktan sonra onlarca hakaret, aşağılama ve küfürler aldık. Torunlarımın, çocuklarımın eşimin resmini kullanarak hedef gösterdiler. Mernis’ten alınmış resmi kimlik bilgilerimi paylaştılar. Evimin adresini, oturduğum binanın resmini paylaştılar. Eren Erdem’e iddianın yalan olduğunu söylesek de paylaşımını kaldırmadı. Hala küfür yağıyor. Avukata şikayet dilekçemi verdim.”

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YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

Hedef gösterilen isimlerden Emrah Atila da CHP’lilerin ismini daha önce de başka hesaplarla andığını belirterek, “Yalan söyleyerek hedef göstermelerin kaynağı önce FETÖ’cü kaçsaatolduson hesabıydı, şimdi de CHP oldu. Asıl troll ağını görmek isteyenler bu ilişki ağına bakmalılar. Şahsımı hedef gösterip sosyal medyada linç kampayası başlatanlarla adalet önünde hesaplaşacağız” dedi.

Avukat Fatih Danalıoğlu

On binlerin bilgisini kim verdi?

Sosyal medya raporu hazırlayarak “On binlerce troll var isim isim tespit ettik” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na hukukçulardan kritik sorular geldi. Twitter’da gerçek isim kullanmayan sosyal medya kullanıcılarının ancak iki yolla tespit edildiğini aktan Avukat Fatih Danalıoğlu, “Bunlardan birincisi Twitter’dan alınabilir. Ancak Twitter resmi başvurularda bile bilgileri paylaşmıyor. Diğeri de suç duyurusu yolu ile olur, güvenlik makamları tespit edebilirse eder. Kılıçdaroğlu’nun duyduğumuz bir suç duyurusu yok. Öyleyse bu kimlik bilgilerini kim verdi. Kemal Bey bu raporu birilerinden edinmiş olabilir mi? Twitter mı verdi, yok Twitter vermediyse kim verdi?” dedi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALARI GEREK

Kılıçdaroğlu’nun aleyhine içerik üreten sosyal medya hesaplarını susturmak için korku iklimi yaratmaya çalıştığını aktaran Danalıoğlu, “Ayrıca kişilerin bilgilerini paylaşılması suç. Bu hem suça, hem de tazminata sebebiyet verir. Bu resmen bir hedef gösterme ve karalama. Hedef gösterilenlerin suç duyurusunda bulunup tazminat davası açması gerekli” diye konuştu.

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