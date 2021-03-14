​CHP yine film çevirdi

Son 16 yılda girdiği 13 seçimden mağlup ayrılan CHP, milleti ikna edemeyince umudunu algı operasyonlarına bağladı. CHP’nin ilk tiyatrosu 2013 yılında sahne aldı. Gezi eylemleri döneminde başörtüsü takıp video çeken ve kendisini müftü eşi olarak tanıtıp vandallara destek veren kadının, CHP’li Burhaniye eski ilçe başkanının eşi, aynı zamanda bar işletmecisi Gül Taşlı Cenal olduğu ortaya çıkmıştı. 16 Nisan 2017’deki referandum için “Hayır” kampanyası yürüten CHP, kamera karşısına geçirdiği CHP üyesi başı açık kadınlara başörtüsüyle röportajlar verdirip “hayır” kampanyasına destek istemişti. Yine anayasa referandumu sürecinde CHP’li Tuncay Özkan’ın sosyal medyadan “Anadolu köylüsünden anlamlı HAYIR çağrısı” sözleriyle yaptığı paylaşımındaki kadının da CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hüsniye Kaya olduğu ortaya çıkmıştı.

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Leyla Doğan

KURGU RÖPORTAJLAR

CHP PM üyesi Deniz Demir’in, iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimi sonrası Mayıs 2019’da sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan kadın “Bizim kardeşliğe ihtiyacımız var. Ekrem İmamoğlu’na tekrar kazandıracağız” demişti. Emine Polat’ın da CHP’nin Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olduğu belirlenmişti. CHP’li İBB tarafından finanse edilen sosyal medya hesaplarının yayınladığı bir görüntüde İBB’den yardım kolisi alan Ali Genlik, “İşsizim. Sosyal güvencemiz yok. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim” demişti. Ali Genlik’in Ortaköy’de bir restoranda şef olduğu, sigortasının devam ettiği ve herhangi bir yardım başvurusunun bulunmadığının belirlenmesiyle görüntünün gerçek dışı ve kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

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GENEL MERKEZDE TİYATRO

CHP’nin son kurgusu genel merkez binası önünde sahnelendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın düzenlediği basın toplantısında Yıldız Bacıoğlu ve Leyla Doğan isimli iki kadın kürsüde söz aldı. Yıldız Bacıoğlu “Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım” derken, Leyla Doğan ise “Evimde ekmek yok, pazarda meyve topluyorum” demişti. Kadınların yalanlarını sosyal medyadan paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve çok sayıda partili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti hedef gösteren paylaşımlarla “ekonomi kötü” imajı oluşturmaya çalıştı. CHP’li vekillerin de katıldığı programda konuşturulan Bacıoğlu ve Doğan’ın gerçekte nasıl yaşadıkları ve CHP ile bağları kısa sürede tespit edildi. Alkol masalarında ve tatil beldelerinde tatil yaparken fotoğrafları ortaya çıkan kadınlardan Leyla Doğan’ın ayrıca CHP üyesi olduğu ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olduğu belirlendi.

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GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'tuhaf' önerileri