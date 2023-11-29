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CHP’de af krizi

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in yüzüncü yıl affı tartışılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’nın da aralarından bulunduğu 13 kişiye CHP kapıları açılırken affın şekli sorgulanıyor.

Mehmet Güney
04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:48 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tanju Özcan.

Tanju Özcan.

Kılıçdaroğlu döneminde ihraç mekanizmasıyla CHP’den uzaklaştırılan ağır toplar Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen gibi isimlerden bir başvuru gelmediği öğrenildi. Yeni Şafak’a konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, “Bir af çıkar; yüz kızartıcı, taciz, yolsuzluk, FETÖ, PKK’ya bulaşmamış isimler hariç, diye. Gerisini af edersin. Ama burada böyle bir şey olmadı” dedi. Sevigen, Özcan’ın yeninden CHP’ye kabulüne de tepki göstererek “PM’nin yarısı Tanju Özcan’a karşı çıkmış. PM’nin kabul etmediği bir ismi yarın siz Bolu’da vatandaşın karşısına nasıl çıkarırsınız” diye sordu.



#Siyaset
#CHP
#Tanju Özcan
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