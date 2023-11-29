CHP’de af krizi

Kılıçdaroğlu döneminde ihraç mekanizmasıyla CHP’den uzaklaştırılan ağır toplar Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen gibi isimlerden bir başvuru gelmediği öğrenildi. Yeni Şafak’a konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, “Bir af çıkar; yüz kızartıcı, taciz, yolsuzluk, FETÖ, PKK’ya bulaşmamış isimler hariç, diye. Gerisini af edersin. Ama burada böyle bir şey olmadı” dedi. Sevigen, Özcan’ın yeninden CHP’ye kabulüne de tepki göstererek “PM’nin yarısı Tanju Özcan’a karşı çıkmış. PM’nin kabul etmediği bir ismi yarın siz Bolu’da vatandaşın karşısına nasıl çıkarırsınız” diye sordu.