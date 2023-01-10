CHP’de HDP endişesi

CHP içinde HDP ile birlikte hareket etmeyi savunan çevrelerde HDP’nin 'kendi adayımızı çıkartacağız' çıkışı rahatsızlığa neden oldu.

HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklaması CHP içinde HDP ile birlikte hareket etmeyi savunan çevreleri gererken, HDP’den yeni bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlere kadar müzakerelere açık olduklarını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklaması muhalefet cephesinde de yankılandı.

KAYITSIZ KALAMAYIZ

Edinilen bilgilere göre, CHP içinde HDP ile birlikte hareket etmeyi savunan çevrelerde HDP’nin bu çıkışı rahatsızlığa neden oldu. Bu noktada, İstanbul İl Örgütü'den CHP Genel Merkezi'ne “HDP'ye karşı kayıtsız kalınamayacağı” yönünde mesajlar gittiği başkentte konuşuluyor.

KAPI YENİDEN ARALANDI

Pervin Buldan’ın aksine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar önceki akşam katıldığı canlı yayında, 'seçimlere kadar müzakerelere açık' olduklarını ve 'yeni formüllerin bulunabileceğine' işaret etti. Sancar'ın Buldan'ın aksine açık kapı politikası izlemesinin 6'lı masa kadar Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerine de bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

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