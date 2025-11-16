Yeni Şafak
CHP’de iddianame tartışması

Erdal Kılınç
04:0016/11/2025, Pazar
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki suç örgütüne yönelik hazırlanan 4 bin sayfalık yolsuzluk ve rüşvet iddianamesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde tartışmalara neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu’nu destekleyen parti yöneticileri, iddianamenin “Dayanak ve delil içermeyen, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tanık ifadelerine dayalı” olduğunu savunuyor. Buna karşılık bazı parti üyeleri ise iddianamenin “Somut delillere dayandığını” ve kamuoyuna yansıyan belgelerin “Ciddi bulgular içerdiğini” savundu.

KANITLAR GÜÇLÜ

İddianamenin partideki hukukçular tarafından detaylı şekilde değerlendirildiğini belirten bazı CHP’liler, dosyada güçlü kanıtlar bulunduğunu kaydetti. Bu isimler, “Böyle bir dosya bize gelse, iddianamedeki bulguların yüzde 10’u bile doğru olsa mahkûmiyet çıkar” ifadelerini kullandı. İddianamede yer alan, “İmamoğlu’nun belediye kaynaklarını kullanarak maddi güç elde ettiği ve bu güçle partide etkisini artırdığı” yönündeki iddiaların da parti içinde tartışıldığı belirtiliyor. Bu iddialara göre, belediye imkânlarının kullanılmasıyla oluşturulan ekonomik güç, CHP delegeleri üzerinde etkide bulunarak parti yönetiminde değişim sağladı.



