CHP'de ittifak açmazı

Genel başkanın değiştiği CHP ile İYİ Parti arasında liderler düzeyinde ilk temasın bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Dağılan masa sonrasında yerel seçime ilişkin iş birliği Özgür Özel ile Meral Akşener buluşmasında ana gündem. Özel’in 2019 başarısında üstü örtülü biçimde İYİ Parti’nin rolüne vurgu yapması ön ikna mesajı olarak yankılandı. CHP’de, İYİ Parti’deki kopuşlara dikkat çekilerek Akşener’in her yerde kendi adayıyla girme stratejinin zayıfladığına da vurgu yapılıyor. Bu çerçevede yerelde iş birliğine ilişkin beklenti yükseliyor.

SAATLER KALA SOĞUK MESAJLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ise bugünkü görüşme öncesinde soğuk mesajlar vermesi dikkat çekti. Özel’in ziyareti öncesi İYİ Parti Grubu’nda konuşan Akşener “İYİ Parti, ittifaklara dayanıp, yan gelip yatmak için de kurulmadı” dedi. Akşener, parti içine de mesaj verdi. Akşener, “İYİ Parti, birilerinin kariyer basamağı olsun diye, siyaset simsarlarının, kirli düzeni sürsün diye kurulmadı” ifadelerini kullandı. Akşener’in sözleri bugünkü görüşme öncesinde bir kez daha ittifaka kapıları kapattığı şeklinde yorumlandı. Toplantı sonrası gazetecilerin soruların yanıtlayan Akşener, Özgür Özel’le yapacağı görüşmeye ilişkin ise “Özel randevu istedi, ben de verdim” demekle yetindi.

Urfa’da 4 istifa

İYİ Parti’de seçim sonrası başlayan istifalara dün yenileri eklendi. Şanlıurfa’da İYİ Parti’nin 4 ilçe başkanı istifa etti. Ceylanpınar İlçe Başkanı Ömer Koyuncu, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Bülent Mermer, Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı ve Eyyübiye İlçe Başkanı Enver Keskinbıçak partiden istifa ettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ilçe başkanları, istifalarına gerekçe olarak ‘Partinin aldığı yanlış kararlar ve teşkilata karşı duyarsız tutum’u gösterildi.

Terör destekçisiyle baş başa

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için “özgürlük” isteyen ve TSK’ya “Kimyasal silah kullandı” iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek görüştü. Görüşmede Özel’e, Genel Başkan yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da eşlik etti.

HEDEP’e açık ittifak mesajı

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni elinde tutmak için yeni stratejiler geliştiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘görünür ittifak’ çıkışını, HEDEP’in ‘açık ittifaka açığız’ çağrısına yanıt vermek için yaptığı bildirildi. Ankara kulislerinde, CHP’nin İstanbul’u elinde tutmak için HEDEP ile açıktan ittifak yapmak için zemin yokladığı iddia edildi. Yeni Şafak’a konuşan CHP kaynakları, “İstanbul’da HEDEP’e oy veren seçmen yüzde 10 orana sahip ve blok halde hareket ediyorlar. HEDEP’i ikna etmek için onların istediği koşulları da gözetmek lazım. Ama bu demek değildir ki her dediklerini yapacağız” dedi.

SEÇMENİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Kaynaklar, CHP’nin İstanbul’daki oy potansiyelinin yüzde 40-42 bandında seyrettiğini ifade ederek, bu oranın üzerine çıkılmasının tek yolunun HEDEP olduğunu belirtti. HEDEP, “Batı’da oy alırız, hatta kazanacak aday çıkarırız derken, aslında adrese açık mektup gönderiyor. Bize açık açık İstanbul’u kazanmak istiyorsanız, kentteki HEDEP seçmenini göz ardı etmeyin diyor. Bu mesajları elbette ki değerlendirilecektir” diye konuştu.















