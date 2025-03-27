CHP’de kurultay öncesi kriz çıkaracak anket: Özgür Özel’e 'hayır' dediler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 11,9 ile üçüncü sırada yer alırken, Muharrem İnce yüzde 9,9 ile dördüncü, Mustafa Sarıgül yüzde 6,7 ile beşinci,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2,6 ile altıncı