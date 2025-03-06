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Operasyonlar sürmeli: Katılımcıların yüzde 47,4’ü PKK’nın silah bırakmayacağını düşünüyor

Operasyonlar sürmeli: Katılımcıların yüzde 47,4’ü PKK’nın silah bırakmayacağını düşünüyor

04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Areda Survey araştırma şirketi, terörist başı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik silah bırakma çağrısının Türk halkı tarafından nasıl değerlendirildiğini araştırdı.

Türkiye genelinde bin 220 kişinin katıldığı ve 28 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 57,5’i bu çağrıyı olumlu bulsa da katılımcıların yüzde 47,4’ü PKK’nın silah bırakmayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 48,3’ü çağrının dikkate alınmaması ve silah bırakmanın esas olması gerektiğini savunurken, yüzde 69,8’i Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına devam etmesi gerektiğini belirtiyor.



#PKK
#Areda Survey
#Toplum
#Anket

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