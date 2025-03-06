Operasyonlar sürmeli: Katılımcıların yüzde 47,4’ü PKK’nın silah bırakmayacağını düşünüyor

Türkiye genelinde bin 220 kişinin katıldığı ve 28 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 57,5’i bu çağrıyı olumlu bulsa da katılımcıların yüzde 47,4’ü PKK’nın silah bırakmayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 48,3’ü çağrının dikkate alınmaması ve silah bırakmanın esas olması gerektiğini savunurken, yüzde 69,8’i Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına devam etmesi gerektiğini belirtiyor.