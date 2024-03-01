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CHP'de olaylar bitmiyor: Beyzbol sopasıyla dayak

CHP’de peş peşe yaşanan darp olayları polisi harekete geçirdi. CHP delegesi Sıddık Özdemir’in, delege seçimleri sırasında kendisine, oğlu için meclis üyeliği sözü verildiğini ancak, sözün tutulmadığını iddia ederek iki kişiyi darp ettiği ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 05:39 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
İdris Cihan Kuru
İdris Cihan Kuru

Özdemir son olarak CHP Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İSKİ’de çalışan İdris Cihan Kuru’yu beyzbol sopasıyla dövdü. Kuru’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Özdemir’in CHP Bayrampaşa Meclis üyesi Öztürk Hocaoğlu’nu da darp ettiği ortaya çıktı.


SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Meclis üyesi Cihan Kuru, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçedeki mitingini beklerken, Sıddık Özdemir tarafından aranarak "Sen yanıma gel seninle bir şey konuşacağız" ifadesiyle görüşmeye çağırdı. Kuru “Beni götürdüğü depoda beyzbol sopasıyla dövmeye başladı. Eğer dediklerini yapmazsam evimi silahla basacağını söyledi” dedi. Şüpheli Özdemir, polise verdiği ifadede Kuru’yu sopayla darp ettiğini itiraf etti. CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu’nun da karakola giderek, hem konuyla ilgili bilgi aldığı hem de bildiklerini anlattığı iddia edildi.


#politika
#CHP
#kavga
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