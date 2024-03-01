CHP'de olaylar bitmiyor: Beyzbol sopasıyla dayak

Özdemir son olarak CHP Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İSKİ’de çalışan İdris Cihan Kuru’yu beyzbol sopasıyla dövdü. Kuru’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Özdemir’in CHP Bayrampaşa Meclis üyesi Öztürk Hocaoğlu’nu da darp ettiği ortaya çıktı.

Meclis üyesi Cihan Kuru, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçedeki mitingini beklerken, Sıddık Özdemir tarafından aranarak "Sen yanıma gel seninle bir şey konuşacağız" ifadesiyle görüşmeye çağırdı. Kuru “Beni götürdüğü depoda beyzbol sopasıyla dövmeye başladı. Eğer dediklerini yapmazsam evimi silahla basacağını söyledi” dedi. Şüpheli Özdemir, polise verdiği ifadede Kuru’yu sopayla darp ettiğini itiraf etti. CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu’nun da karakola giderek, hem konuyla ilgili bilgi aldığı hem de bildiklerini anlattığı iddia edildi.