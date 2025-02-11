CHP'de ön seçim tarihi belli oldu: Adaylık için dikkat çeken şart

CHP'de geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelmişti.

CHP cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde aday olmak isteyenlerin yasadaki cumhurbaşkanı adayı kriterlerini taşıması gerektiğini belirten parti kaynakları, aday olmak için belli bir sayıda milletvekilinin imzasının gerekli olacağını vurguladı.

Aday olmak için kaç milletvekilinin imzası olması gerektiğine dair son kararın henüz verilmediğini belirten parti kaynakları, 25 milletvekili imzası ile aday olabilme seçeneğinin güçlü ihtimal olduğunu söyledi.