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CHP'de ön seçim tarihi belli oldu: Adaylık için dikkat çeken şart

CHP'de ön seçim tarihi belli oldu: Adaylık için dikkat çeken şart

13:4111/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak.
CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim tarihi belli oldu. Ön seçimin 23 Mart'ta yapılacağı açıklanırken aday olmak için belli bir sayıda milletvekilinin imzasının gerekli olacağını vurguladı.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart'ta yapılacak.

3'lü zirve gerçekleştirilmişti

CHP'de geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelmişti.

Adaylık için dikkat çeken şart

CHP cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde aday olmak isteyenlerin yasadaki cumhurbaşkanı adayı kriterlerini taşıması gerektiğini belirten parti kaynakları, aday olmak için belli bir sayıda milletvekilinin imzasının gerekli olacağını vurguladı.


Aday olmak için kaç milletvekilinin imzası olması gerektiğine dair son kararın henüz verilmediğini belirten parti kaynakları, 25 milletvekili imzası ile aday olabilme seçeneğinin güçlü ihtimal olduğunu söyledi.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#CHP
#Ön seçim tarihi
#Cumhurbaşkanı adayı

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