CHP'de taktik savaşları: Ön seçim kavgası

CHP’nin eylülde toplayacağı tüzük kurultayı için oluşturulan Tüzük Hazırlık Komisyonu son toplantısını yaptı. 12 saate yakın süren toplantıda, hakim nezaretinde ön seçim yerine partinin belirleyeceği bir ismin başkanlığında ön seçim yapılması önerildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de ön seçimin partinin görevlendireceği bir ismin gözetimi altında yapılması fikrine “şimdilik” sıcak baktığı bildirildi.





İSTEDİĞİ ADAYI SEÇTİRİR

Özel’in önerinin hayata geçirilmesi için Parti Meclisi üyeleri ile delegelerin ikna edilmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise bu öneri için ‘ortada’ olduğu kaydedildi.Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de geçtiğimiz günlerde bu yönde bir teklifte bulunmuştu. Önerinin delege tabanında nasıl destek bulacağı ise merak ediliyor. Parti içi muhalefet ‘hakimsiz ön seçim’in CHP içi demokrasi geleneğine ters düştüğü kanaatinde. CHP içerisinden birinin atanması durumunda, mevcut yönetimin daha da güçleneceği, genel merkezin istediği adayı seçtireceği ifade ediliyor.





BAĞLAYICI TARAFI YOK

Öneriye tepki ise gecikmedi. Muhalefetten kaynaklar, “Kendi isimlerini getirecekler. Bu madde değişirse CHP yönetimi milletvekili, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçmek için kendi isimlerini öne çıkaracak. Ön seçim yaptık, diyerek parti tabanının gazını alacak. Bir taraftan da topluma demokrasi mesajı verilmeye çalışılacak” tepkisi gösterdi. Partili biri nezaretinde yapılacak bir seçimin bağlayıcı olmayacağının da altı çiziliyor.





KARMA YÖNTEM DE OLABİLİR

Bunun yanı sıra uzun toplantıda "aday belirlemede karma yöntem" seçeneği masaya geldi. Kaynaklar, "Kent dinamiklerinin, demografik yapının, geçmiş seçim deneyimlerinin dikkate alınması gerektiğini ve tüm bu etkenler ışığında uygun yöntemin belirlenmesinin daha doğru olacağını" söyledi.



