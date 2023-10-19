CHP'de Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı: 'Tanal ve Başarır yumruk yumruğa kavga etti' iddiası

Ali Mahir Başarır’ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır’ın ailesidir. Her bir CHP’linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz.