CHP'de Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı: 'Tanal ve Başarır yumruk yumruğa kavga etti' iddiası

Mahmut Tanal - Ali Mahir Başarır
28 Mayıs seçiminde alınan tarihi mağlubiyet sonrası koltuk kavgasının kızıştığı CHP'de parti içi kriz giderek derinleşiyor.
Şiddet parti yönetimine de sıçradı
Değişimciler ve Kılıçdaroğlu yanlıları il ve ilçe kongreleri başta olmak üzere her fırsatta karşı karşıya geliyor.
Kongrelerde masa ve sandalyeler havalarda uçuşurken şiddet olaylarının partinin üst yönetimine de sıçradığı belirtiliyor.
CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi fiziksel kavgaya dönüştü.
Başarır ve Tanal yumruklu kavga etti
Gazeteci Altan Sancar’ın iddiasına göre, CHP kurultayı için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması üzerine başlayan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.
Gazeteci Altan Sancar iddia ettiği olayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Sancar'ın anlatımına göre olay şöyle gelişti: