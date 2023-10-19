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CHP'de Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı: 'Tanal ve Başarır yumruk yumruğa kavga etti' iddiası

Seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda adaylığı için Genel Kurul'da imza toplanınca milletvekilleri Whatsapp üzerinden birbiri ile atışmıştı. Tartışmanın fiziki kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

15:12 . 19/10/2023 Perşembe
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Mahmut Tanal - Ali Mahir Başarır

Mahmut Tanal - Ali Mahir Başarır

28 Mayıs seçiminde alınan tarihi mağlubiyet sonrası koltuk kavgasının kızıştığı CHP'de parti içi kriz giderek derinleşiyor.


Şiddet parti yönetimine de sıçradı


Değişimciler ve Kılıçdaroğlu yanlıları il ve ilçe kongreleri başta olmak üzere her fırsatta karşı karşıya geliyor.

Kongrelerde masa ve sandalyeler havalarda uçuşurken şiddet olaylarının partinin üst yönetimine de sıçradığı belirtiliyor.


CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi fiziksel kavgaya dönüştü.


Başarır ve Tanal yumruklu kavga etti


Gazeteci Altan Sancar’ın iddiasına göre, CHP kurultayı için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması üzerine başlayan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.


Gazeteci Altan Sancar iddia ettiği olayı sosyal medya hesabından duyurdu.


Sancar'ın anlatımına göre olay şöyle gelişti:


"CHP’li Mahmut Tanal, grup başkanvekili Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı.
HP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti.

İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP’den bazı isimler ve Başarır “Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder” diyerek itiraz etti.

Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır’a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır’ın göğsüne yumruk salladı.

Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi."

Olayın duyulmasından sonra Tanal da sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

“Sayın Altan Sancar, sosyal medya hesabınızdan yer verdiğiniz iddialara ilişkin açıklamam şudur: Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır.

Ancak Şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır. Paylaşımınızda yer alan ‘Ali Mahir Başarır’ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığım’ iddiası, külliyen yalandır!

Ali Mahir Başarır’ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır’ın ailesidir. Her bir CHP’linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz.

Tekrar tekrar vurguluyorum! CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız. CHP Milletvekilleri, ne birbirlerinin ne de bir başkasının namusu, şerefi ve ailesi üzerine hakaret etmez.”


#CHP
#Ali Mahir Başarır
#Mahmut Tanal
#Kavga
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