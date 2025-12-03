CHP’de yeni tartışma: Gölge kabine

CHP kulislerinde bu durumun doku uyuşmazlığına neden olacağı belirtilirken, parti içinde de “Gölge kabineye gerek var mı?” tartışması başladı. Bazı parti kaynakları, “Özel'in bir hafta MYK, bir hafta gölge kabineye başkanlık etmesi, iktidar partisine özenmek gibi algılanır” değerlendirmesinde bulundu. Konuyla ilgili CHP kaynakları şu yorumu yaptı: “Gölge kabine parti içinde çok fazla görünmeyen bir yapıydı. Görünür kılmak adına bu tasarrufta bulunuldu. Genel Başkan'ın attığı bu adımla CHP'de iki başlı yapı ortaya çıktı. CHP'de artık Genel Merkez iradesinden bahsedilmesi zor. Bu durum sürdürülebilir değil. Çünkü gölge kabine ne adım atacaksa, Genel Merkez onunla uyumlu olmak zorunda kalacak. Tersi durumda ‘Parti içinde ayrışma var’ denilecek. Özel'e destek veren bazı delegeler bu nedenle geçersiz oy kullandı.”