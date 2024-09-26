CHP'deki savaşta yeni perde: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan adaylık sinyali

Kurultayda kendisine konuşma yapacağının bir saat önceden bildirildiğini belirten Yavaş "

Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır