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CHP'deki savaşta yeni perde: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan adaylık sinyali

CHP'deki savaşta yeni perde: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan adaylık sinyali

Semih Bozkuş
21:0326/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal.
CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal.

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında başlayan 'cumhurbaşkanı adaylığı' krizine CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, "32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi vazifeye atılmak için kullanacağım." ifadeleriyle cumhurbaşkanı adaylığına sinyal yaktı.

CHP'de, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimleri için şimdiden 'adaylık kavgası' başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında aylar önce başlayan adaylık kavgası CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultay'ında iyice alevlenmişti.

İmamoğlu ve Yavaş arasında 'adaylık' savaşı

Kurultayda kendisine konuşma yapacağının bir saat önceden bildirildiğini belirten Yavaş "
Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır
" sözleriyle sitem etmişti.
Yavaş gibi adaylık konusunda geri durmayan Ekrem İmamoğlu ise son açıklamalarıyla açıkça Yavaş'ın etrafında oluşan kendisine muhalif cepheyi eleştirmişti. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "
Ayağıma bastın, yüzüme ters baktın diyenler benim yoldaşım olamaz
" diyerek parti içindeki güç mücadelesine değinmişti.

Ümit Uysal'dan adaylık sinyali

İkili arasında çeşitli polemiklerle devam eden adaylık kavgasına
CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
da katıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'nin ekonomik iflasın eşiğinde olduğunu savunarak çözüm yolunun CHP'den geçtiğini ileri süren Uysal, parti olarak seçim kaybına tahammülleri olmadığını söyledi.

"
CHP Genel Başkanlığı ve parti yönetiminin toplumun tamamını yeni bir başlangıç için organize edecek ortalamada etkili bilgili inanmış ve tamamen ülke sorunlarına odaklanan bir görünüm içinde olması beklenmektedir.
" diyerek önceki genel başkanlara göndermede bulunan Uysal, "
Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.
" ifadeleriyle de cumhurbaşkanı adaylığına sinyal yaktı.

CHP'deki adaylık kapışmasında kılıçlar çekildi: Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde adaylık tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerginlikler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce bu konuda temkinli bir tutum sergileyen Yavaş, artık kesin bir duruş sergileyerek "Eğer partimiz bana adaylık teklif ederse, ben de bu göreve talip olurum. Ancak boş laflarla zamanımı harcayacak değilim" dedi. Yavaş'ın adaylık konusuna yeşil ışık yakmasının İmamoğlu cephesinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler CHP yönetiminin adaylık için İmamoğlu üzerinde karar kıldığını iddia etmişti. Yavaş'ın bu açıklaması bu iddialara cevap olarak değerlendiriliyor.


#CHP
#Adaylık
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Muratpaşa Belediye Başkanı
#Ümit Uysal

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