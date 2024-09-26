CHP'deki savaşta yeni perde: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan adaylık sinyali

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında başlayan 'cumhurbaşkanı adaylığı' krizine CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, "32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi vazifeye atılmak için kullanacağım." ifadeleriyle cumhurbaşkanı adaylığına sinyal yaktı.
CHP'de, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimleri için şimdiden 'adaylık kavgası' başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında aylar önce başlayan adaylık kavgası CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultay'ında iyice alevlenmişti.
İmamoğlu ve Yavaş arasında 'adaylık' savaşı
Ümit Uysal'dan adaylık sinyali
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'nin ekonomik iflasın eşiğinde olduğunu savunarak çözüm yolunun CHP'den geçtiğini ileri süren Uysal, parti olarak seçim kaybına tahammülleri olmadığını söyledi.