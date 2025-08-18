CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmişti: Özlem Çerçioğlu personeline yüzde 23 zam yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesinde şirket çalışanlarına yüzde 23 zam yapıldı.
CHP’den ayrılarak AK Parti saflarına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye ve ASKİ Genel Müdürlüğü personeline yüzde 23 oranında ara zam yaptı. Yapılan düzenleme ile en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseldi. Çerçioğlu, alınan karara ilişkin, “Önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Onların haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,
belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.
Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseltildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.
Çerçioğlu, "
Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
" ifadelerini kullandı.
