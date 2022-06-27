CHP'den eski eşiyle telefon görüşmesi gündem olan Aykut Erdoğdu'ya 'istifa et' mesajı

Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine giren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı konuşmada, kısa süre önce evlendiği Tuğba Torun’un özel hayatıyla ilgili konuşması sosyal medyada gündem oldu.
"EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"
Olay sonrası Erdoğdu özür dilerken, parti yönetiminden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.
- CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın bu açıklaması 'istifa' mesajı olarak yorumlandı.
İSTİFA ETMEK İSTEMİYOR
Öte yandan Erdoğdu dün verdiği bir röportajda istifa etmek istemediğini söylemişti.