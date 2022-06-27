Gündem CHPden eski eşiyle telefon görüşmesi gündem olan Aykut Erdoğduya istifa et mesajı
POLİTİKA

CHP'den eski eşiyle telefon görüşmesi gündem olan Aykut Erdoğdu'ya 'istifa et' mesajı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde yeni eşi ile ilgili kullandığı ifadelerle gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya ilişkin açıklamada bulundu. Öztrak, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
CHPden eski eşiyle telefon görüşmesi gündem olan Aykut Erdoğduya istifa et mesajı
​CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine giren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı konuşmada, kısa süre önce evlendiği Tuğba Torun’un özel hayatıyla ilgili konuşması sosyal medyada gündem oldu.

"EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Olay sonrası Erdoğdu özür dilerken, parti yönetiminden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

  • CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın bu açıklaması 'istifa' mesajı olarak yorumlandı.

İSTİFA ETMEK İSTEMİYOR

Öte yandan Erdoğdu dün verdiği bir röportajda istifa etmek istemediğini söylemişti.

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