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CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'a 'Yürekli olamadılar' diyen Akşener'e yanıt: Biz başkanlarımızdan memnunuz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yürekli olamadılar" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. Eldeki belediyelerin korunması için Akşener'in hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Başarır, "Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz. Halk memnun. Anketlerde belediye başkanlarımızın oylarının arttığını görüyoruz. O yüzden bunun kıymetini hepimiz bilmek zorundayız." dedi.

14:21 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'yüreksiz' diyen Meral Akşener'e yanıt verdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'yüreksiz' diyen Meral Akşener'e yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'e basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Başarır'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kastederek
, "Yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum.
Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar"
şeklindeki sözleri soruldu.

'Bari belediyelerimizi koruyalım'

Eldeki belediyelerin korunması için Akşener'in hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Başarır, "Gerek Meral Hanım, gerek diğer partiler... Bu ülkenin büyük sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. 2023'te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari belediyelerimizi koruyalım. Daha fazla bir oyla kazanalım. Bu sebeple herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz." dedi.

'Biz başkanlarımızdan memnunuz'

Seçimlere daha yedi ay olduğunu söyleyen Başarır,
"Görüşmeler olacak, görüşmeler sürecek. Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz. Halk memnun. Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde belediye başkanlarımızın oylarının arttığını görüyoruz. O yüzden bunun kıymetini hepimiz bilmek zorundayız."
ifadelerini kullandı.

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.


#Ali Mahir Başarır
#CHP
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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