CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'a 'Yürekli olamadılar' diyen Akşener'e yanıt: Biz başkanlarımızdan memnunuz

CHP'li Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'yüreksiz' diyen Meral Akşener'e yanıt verdi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'e basın toplantısı düzenledi.
'Bari belediyelerimizi koruyalım'
Eldeki belediyelerin korunması için Akşener'in hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Başarır, "Gerek Meral Hanım, gerek diğer partiler... Bu ülkenin büyük sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. 2023'te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari belediyelerimizi koruyalım. Daha fazla bir oyla kazanalım. Bu sebeple herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz." dedi.