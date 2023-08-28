CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'a 'Yürekli olamadılar' diyen Akşener'e yanıt: Biz başkanlarımızdan memnunuz

, "Yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum.