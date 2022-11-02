CHP'den istifa edeceği söylenen Deniz Baykal'ın oğlu konuştu: Babam böyle bir şey düşünmüyor

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Baykal, siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

İstifa gerekçesine ilişkin bir paylaşımda bulunmayan Baykal, sessizliğini korurken Yeni Şafak'ın Baykal'ın istifasına ilişkin ulaştığı CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Aslı Baykal ile telefonda görüştüğünü ve oldukça üzgün olduğunu söyledi.

"PARTİNİN GİDİŞATINDAN MUTLU DEĞİLİM"

Aslı Baykal'ın istifasını doğrulayan Sevigen şu açıklamalarda bulundu:

"Kendisini aradım, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.' Zaten hiçbirimiz mutlu değiliz."

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"DENİZ BEY DE İSTİFA EDEBİLİR"

CHP'nin televizyon kanalı Halk TV'nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Aslı Baykal'ın istifasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sevinç, Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi.

Ataç Baykal

OĞLUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın partiden istifa edeceği iddiaları üzerine konuşan oğlu Ataç Baykal, "Babam, CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor" dedi.

Bizim TV’ye konuşan Ataç Baykal şunları söyledi:

"Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi."

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Ataç Baykal, "Ben Aslı’nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP’ye üye olurdum" dedi.

HALK TV TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Aslı Baykal'a istifa sonrası beklenmedik bir tepki, daha önce büyük bir kavgaya tutuştuğu gazeteci Uğur Dündar'dan gelmişti. 2021 yılında iki isim, Halk TV'ye genel yayın yönetmeni olma, CHP'nin parasıyla kanalı alma gibi karşılıklı itham ve iddialarla karşı karşıya gelmişti.

Baykal, Dündar'ı genel yayın yönetmeni olma isteğinin yerine getirilmediği için küsmekle itham etmiş, 'Maddi beklenti içinde olmadan çalıştım' diyen Dündar'ın, seyahat giderlerinin kanal tarafından karşılandığını söylemişti.

"İsabetli olmuş"

Dündar ise, Baykal Ailesi'ni, Halk TV'yi CHP'nin parasıyla almakla suçlamıştı. Son olarak Aslı Baykal'ın istifa tweet'ini alıntılayan Dündar, Baykal'a Halk TV'nin satışından elde ettiği kazancı sormuştu.

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Dündar, "İsabetli olmuş!.. CHP'nin parasıyla alınan Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?" ifadelerine yer vermişti.

GÜNDEM Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim